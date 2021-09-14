Закарпатье первым в Украине переходит в "желтую" зону карантина

Карантин на Закарпатье ужесточат со следующей недели / УНИАН

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Закарпатье ужесточат карантин. С понедельника, 20 сентября, в регионе начнут действовать ограничения "желтой" зоны, сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Закарпатье переходит в "желтую" зону - что это значит

По словам Полоскова, со следующей недели смогут работать только те учебные заведения, в которых вакцинированы 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины.

Учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин. Глава Закарпатской ОГА отметил, что "дети из таких садов и школ будут вынуждены находиться дома, родители будут вынуждены отказываться от работы, потому что будет необходимо находиться дома с детьми, студенты будут вынуждены находиться дома".

Полосков также опубликовал данные о вакцинации сотрудников учебных заведений в территориальных общинах и во всех школах региона. Он подчеркнул, что только в пяти ТО все школы обеспечили вакциной более 80% персонала. При этом более чем в 20 общинах не достигнут необходимый уровень вакцинации.

Глава ОГА сказал, что ситуацию еще можно исправить и призвал педагогов делать прививки от коронавируса. Он назвал вакцинацию правильным решением, которое поможет не лишать детей права учиться, а их родителей – работать.

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Карантин в Украине

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина. Ранее школам разрешалось работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала, но теперь этого недостаточно.

По новым правилам, школы, детские садики и вузы смогут работать не только дистанционно, если 100% персонала пройдет полный курс вакцинации. То есть работникам заведения нужно получить две прививки от коронавируса.

В "желтой" зоне карантина, как отметили в министерстве, смогут работать учебные заведения, где 80% персонала будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.