В Кабмине рассказали, как в Украине будет работать транспорт во время возможного локдауна

В ближайшее время Украина может перейти в желтую зону карантина / УНИАН

Во время усиленных карантинных мероприятий в Украине транспорт не будет прекращать работу. В то же время определенных норм и пассажиры, и перевозчики все же должны придерживаться, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Закрывать (общественный транспорт – ред.) на данный момент мы не планируем (...) Адаптивный карантин остается адаптивным так, как он и был", – заявил глава правительства на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что к коллективам перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования. Говоря о пассажирах, Шмыгаль заявил, что для них требования неизменны: масочный режим и социальная дистанция.

"В общественном транспорте требовать сертификаты не целесообразно", – подчеркнул премьер.

Когда будет локдаун

Ранее премьер-министр говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

Накануне, 13 сентября, Кабмин принял изменения в постановление о карантинных нормах в Украине, предусматривающий введение желтых и зеленых COVID-паспортов. Желтый свидетельствует о том, что человек получил одну дозу вакцины от COVID-19, переболел коронавирусной болезни (после выздоровления прошло менее шести месяцев) или в течение 72 часов сделал ПЦР-тест и получила отрицательный результат. Зеленый сертификат содержит информацию о полном курсе вакцинации.