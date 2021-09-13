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Украина на пороге локдауна: СМИ раскрыли детали ужесточения условий карантина

13 сентября 2021, 10:27
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Новые правила и ограничения вскоре утвердят на уровне правительства.

Карантин
В Украине планируют утвердить новые правила карантина / УНИАН

В Украине планируется усиление эпидемических ограничений после перехода страны в "желтую" зону карантина.

Новые правила и ограничения собираются вскоре утвердить на уровне правительства, говорится в материале РБК-Украина.

Что изменится в "красной" зоне карантина

  • работу ресторанов останавливать не будут при условии вакцинации сотрудников и посетителей;
  • утвердят необходимость не одной, а двух дозы вакцины (процент привитых также пока не утвержден);
  • проверки клиентов будут осуществлять при помощи приложения Дия (для тех, кто не владеет смартфоном, разрешат использование бумажных версий);
  • люди, которым противопоказана вакцинация, смогут получать специальные справки.

Поблажки для вакцинированных от коронавируса

  • Кабмин планирует разрешить спортзалам, кинотеатрам и другим культурным заведениям не соблюдать в "желтой" зоне ограничения по заполняемости (при условии, что персонал и посетители будут привиты);
  • "поблажки" распространят даже на вакцинированных одной дозой (процент привитых пока не утвердили).

Работа общественного транспорта

В материале подчеркивается, что ограничений на работу общественного транспорта вводить не планируют.

"Для общественного транспорта пока таких нововведений не планируют", - узнало СМИ.

Что известно о требовании вакцинации работников образования

По данным журналистов, в Украине не будут вводить обязательную вакцинацию для работников сферы образования.

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"По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую – 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует", - утверждается в статье.

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Добавим, что в случае принятия постановления правительства новые правила и ограничения должны вступить в силу через неделю. Предполагается, что новые правила "зон" начнут действовать в Украине в конце текущего месяца.

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