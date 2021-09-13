Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин

Ученики Буковины не уйдут на дистанционку

В Черновицкой области школам и вузам не позволять переходить на дистанционную форму обучения. В частности, речь идет о тех учебных заведениях, в которых прививки от коронавируса получили менее 80% педагогов. Такие учреждения полностью уйдут на карантин.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Нам удалось убедить многих учителей сделать прививку, но этот результат далек от положительного", - подчеркнул Осачук.

По его словам, только около 36% учебных заведений Буковины вакцинировали более 80% от всего персонала.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, что лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу отметить, что этой осенью не будет позволено преподавание онлайн. Ни какого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - заключил глава ОГА.

Напомним, ранее инфекционист Борис Донской заявил, что количество больных коронавирусом украинцев достигнет 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому "желтую" зону Украине не миновать.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.