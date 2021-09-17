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Никакой удаленки и жесткое требование по вакцинации: в Киевской ОГА предупредили о закрытии школ

17 сентября 2021, 11:34

Правило вакцинации 80% сотрудников касается всех, сказал Василий Володин.

Школа
Школа в Киевской области не смогут работать в дистанционном формате / УНИАН

Школы в Киевской области закроют в том случае, если в учебных заведениях не будет достаточного количества работников, которые вакцинированы от COVID-19. Требования должны быть выполнены до 20 сентября. Причем работа образовательных учреждений в удаленном формате больше не предусмотрена. Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Как сообщает пресс-служба Киевской ОГА, он сказал о том, что область в этом году имеет возможность работать в условиях противоэпидемиологических мероприятий. Процесс обучения может быть организован только в тех школах, где сделали прививку от коронавируса 80% работников. Школы, которые не выполнят такое требование до 20 сентября, будут закрыты. Обучения в формате онлайн больше не предусмотрено.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие — работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников… Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школы закроют. Онлайна больше не будет", - отметил Володин.Читайте такжеГлавное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября

Также он добавил, что подобные каратинные требования являются вынужденными, так как в регионе фиксируется рост новых случаев заражения COVID-19 и госпитализаций. Требование в 80% вакцинированных относится ко всем, включая сферу коммерческой деятельности.

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"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех — и социальной сферы, и бизнеса. К тому же прививки сейчас — это единственный способ защититься от болезни", - подчеркнул Василий Володин.

Работа школ в Украине с 1 сентября

Минздрав в июле запустил требование, которое предусматривает с 1 сентября 2021 года работу школ в том случае, если в них вакцинировано от коронавируса 80% от всего персонала образовательного учреждения.

В Святошинском районе Киева предупреждали учителей о том, что они могут не попасть на работу, если не сделают прививку от COVID-19. Однако также уточнялось, что от работы педагогов все-таки не отстранят.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин говорил, что школы, где нет 80% вакцинированных педагогов, не смогут работать. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится заведение. Впрочем, пока нет оснований на уровне закона, на базе которых невакцинированных учителей могли бы не допустить к работе.

Министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что школы с учителями, которые не сделали прививку от COVID-19, отправят либо на удаленку. При этом школы, где учителя вакцинировались, будут работать при любой эпидемиологической ситуации.

15 сентября местные власти в Ивано-Франковской области приняли решение о том, что в регионе не будет дистанционного обучения. Образовательные учреждения временно закрываются из-за усиления карантина.

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