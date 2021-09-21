Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды

Заведениям в Киеве грозят карантинные проверки / Фото pixabay.com

Карантин в Украине усиливается с четверга, 23 сентября. В этот день ограничения вступают в силу, а в Киеве за возможные нарушения карантинных норм начнут штрафовать местные развлекательные заведения. Размер штрафа – от 34 тысяч гривен. Об этом заявил руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что служба начнет свою работу уже с 23 сентября. По словам Рубана, штрафовать за нарушение санитарных и карантинных норм будут заведения, но не граждан.

Чиновник объяснил, что Госпродпотребслужба имеет право привлекать к ответственности только заведения Киева. Оштрафовать граждан может исключительно полиция.

Как подчеркнул Рубан, если служба найдет нарушения в заведениях, им грозит штраф на сумму от 34 тысяч гривен.

Реклама

Напомним, 14 сентября в Госпродпотребслужбе предупреждали, что если в Украине усилят карантин, то заведения столицы снова будут проверять и штрафовать. На тот момент служба уже провела предупредительные мероприятия.

Карантин в Украине

Кабмин в понедельник, 20 сентября, продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. В правительстве заявили о том, что власти продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 21 сентября решила перевести Украину в желтую зону карантинных ограничений. Новые правила должны вступить в силу уже с 23 сентября.

Глава правительства Денис Шмыгаль уточнил, что правила желтой и красной эпидемиологических зон не будут распространяться на заведения, где вакцинированы персонал и посетители, а также у которых есть ПЦР-тест или справка о недавно перенесенном COVID-19.