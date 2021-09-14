В Киеве вернут штрафы и начнут наказывать нарушителей карантина

По его словам, желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.
Власти Киева намерены снова вернуть штрафы за нарушение карантина для заведений.
Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, штрафовать начнут как только Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет "желтую" зону.
"Да (будут штрафы, - ред.), если будет внедрена желтая зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции", - сообщил Рубан, передает РБК-Украина.
По его словам, желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.
Рубан добавил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.
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Напомним, в Кабмине приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.
Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3332 жителей страны. В том числе заболели 364 ребенка и 58 медработников.