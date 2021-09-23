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Украина вошла в "желтую" зону карантина с почти 8 тыс. новых COVID-больных, жертв - больше сотни

23 сентября 2021, 08:17

В Украине зафиксировали еще 7866 новых подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.

коронавирус, больница
С коронавирусом в больницы госпитализировали более двух тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 23 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 866 жителей страны. В том числе заболели 667 детей и 175 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 070 человек; летальных случаев - 123; выздоровели 2 305 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 370 425 человек;

выздоровели - 2 237 973 человека;

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летальных исходов - 55 284;

проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 23 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

С четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в стране начнут действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Решение об усилении карантинных ограничений до "желтого" уровня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла 21 сентября. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.

В Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды - за возможные нарушения карантинных норм начнут штрафовать местные развлекательные заведения.

В Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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