Работа школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине

Власти ждут локдаун в Украине, но будут работать над тем, чтобы его ввели как можно позднее / Reuters

В Украине постепенно ухудшается ситуация с эпидемией коронавирусной инфекцией. Власти уже начинают говорить о новом карантин, который, скорее всего, будет существенно отличаться от предыдущих. В стране появилось значительное количество вакцинированных людей, что наверняка повлияет изменение правил в случае возможного локдауна.

Что происходит с картиной заболеваемости коронавирусом в Украине, стоит ли ждать нового локдауна, и будут ли привилегии для вакцинированных против вируса, говорится в материале BBC Украина.

Ожидание новой волны COVID-19 в Украине

В стране уже четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Процент госпитализаций уже превышает выписки из больниц. 2 августа зафиксировано новых 1 247 случаев заражения COVID-19, и это в несколько раз больше, чем было в какой-либо из дней июля.

Ситуацию называют контролируемой, однако первые негативные тенденции уже фиксируются. Особенно ситуация ухудшается в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Реанимационные кровати заняты на 13%, кровати с" кислорода "- на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться на зеленом Уровни эпидемической опасности", - объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Что касается вакцинации, сейчас делают около миллион прививок в неделю. В мае данный показатель составлял 90 тысяч.

Однако всего в Украине вакцинировано только 6% населения – около 2,5 миллионов человек.

Когда будет локдаун

Украину ожидает новая волна коронавирусной инфекции, считает бывший заместитель министра здравоохранения Павел Контонюк. В качестве одного из аргументов он привел худший по всей Европе показатель по охвату вакцинации.

"Не надо питать иллюзий - у нас будет большая волна, будет много больных, много госпитализаций и наша вакцинация и те люди, которые переболели, этого не остановит. Мы последние в Европе по количеству вакцинированного населения во всех категориях", - сказал он.

Также Ковтонюк прогнозирует, что локдаун в Украине все-таки будет, несмотря на попытки правительства максимально оттянуть усиление карантинных мер.

Согласно условиям адаптивного карантина, решение по усилению противоэпидемиологических мер будет приниматься на локальном уровне.

"Каким будет локдаун - это в Украине вопрос политический. Какой будет политическая конъюнктура, таким будет и локдаун. Но если ударит по всей стране, то правительству надо будет брать на себя ответственность и вводить ограничения по всей стране", - считает бывший замглавы Минздрава.

По мнению главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в октябре страна может оказаться в желтой или оранжевой зоне. Такая ситуация ожидается при сохранении нынешнего уровня заболеваемости. Врач считает локдаун неминуемым, однако власти будут прилагать усилия, чтобы максимально его оттянуть.

Закроют не все?

Раньше в красной эпидемиологической зоне закрывали школы, теперь, из-за роста числа вакцинированных, ситуация может измениться. Речь идет от требовании по прививкам для учителей.

"Мы разрешили, чтобы образовательный процесс продолжался, но это только в том случае и в тех школах, где педагогов будет вакцинировано более 80% от всего состава", - говорит министр Виктор Ляшко.

Впрочем, по словам министра, таких школ немного. По данным на начало августа в школах Украины сделали прививки около 50% сотрудников образовательных учреждений.

Бонусы для тех, кто "укололся" от COVID-19

Вакцинация от коронавируса остается в Украине кампанией, участие в которой принимается на добровольной основе. Преференции для вакцинированных и запреты для тех, кто не привился, обсуждаются уже давно.

Конкретных решений пока нет, но после локдауна могут появиться новые правила. Речь идет о требованиях по вакцинации к людям, которые контактируют с большим количеством людей.

"Никто не имеет права заставлять человека делать прививки, но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированы сотрудники", - считает глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Парламентарий считает логичным введение ограничений на деятельность следующей работников общественного транспорта, заведений общественного питания, коммерческих и коммунальных структур, работники которых контактируют с населением.

Кто может попасть под ограничения из-за отказа от прививки:

Работники сферы транспорта

Сотрудники заведений общепита

Работники общественных и коммунальных структур

Лица, контактирующие с населением

"Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель. Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынуждены ограничения", - добавил парламентарий.

Кафе и рестораны для тех, кто с прививкой?

Эксперт Павел Ковтонюк считает, что смягчение карантинных ограничений в виде разрешения посещать кафе и рестораны при локдауне людям с паспортами вакцинации или ПЦР-тестами, будет правильным.

Он надеется на том, что в случае жесткого карантина в Украине заработает электронный сертификат вакцинации, по которому будут пускать в развлекательные заведения.

"Я буду рад, если правительство введет определенные послабления для вакцинированных. Если людям с сертификатами о вакцинации или с отрицательными ПЦР тестами позволят посещать рестораны, кафе, ТЦ, или учреждения культуры", - сказал Ковтонюк.

В свою очередь, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский надеется, что в случае жесткого карантина в Украине заработает электронный сертификат вакцинации, по которому будут пускать в развлекательные заведения.

"Стоит ставить вопрос, чтобы для людей, которые являются вакцинированными, и которые являются клиентами ресторанов, заведений культуры, были определенные снятия ограничений. Надо увеличивать права людей пользоваться услугами и не закрывать бизнес", - полагает эксперт.