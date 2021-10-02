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"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна

2 октября 2021, 10:40

Если не ввести локдаун, то каждый СOVID-инфицированный будет потенциально передавать инфекцию шести-восьми людям. Разгон темпов эпидемии будет сумасшедший.

коронавирус
Больным придется днями ждать, пока кто-то умрет, чтобы освободилась кровать, отметил Аристов / Фото Reuters

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов заявил, что если власть введет локдаун из-за эпидемии коронавируса с существенным опозданием, то Украину ждет избыточная смертность и увеличение летальности.

Эксперт сказал во время чата на Главреде, что "очевидное намерение правительства - и дальше демонстрировать, что ситуация под контролем".

"Но как работает такой подход, мы видели весной. В отдельных областях местные власти для того, чтобы не вводить регион в "красную зону" и не терять средства бизнеса, искусственно держали регион в "желтой" или "оранжевой зоне" за счет дорисованным коек, которые не существуют. То есть в Минздраве будут данные, что в этом регионе еще много свободных коек, а на самом деле там в течение нескольких недель не получится найти хотя бы одну кровать, чтобы кого-то госпитализировать", - сказал Аристов.

По его словам, "больным придется днями ждать, пока кто-то умрет, чтобы освободилась кровать".

"Весной люди оставались дома и ждали этой кровати бесконечно, дома они и умирали", - добавил он.

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Инфекционист объяснил: чтобы оставлять больных коронавирусом пациентов на дому, за государственные средства закупались кислородные концентраторы.

"Их никто не хотел использовать весной-летом, потому что это - лишние хлопоты для семейных врачей, которые не хотят нести материальную ответственность. Сейчас Минздрав эту проблему приготовился решать, наработал договор. В случае чего, дисфункцию они преодолеют, и эти кислородные концентраторы будут дома у пациентов. И пациенты будут умирать дома. Но ситуация будет выглядеть так, что свободные кровати в больницах есть, а, значит, регион не относится к "красной зоны", - сказал он.

Аритов считает, что введение локдауна - это единственный рычаг влияния для того, чтобы в Украине ежедневно уменьшать количество инфицированных. Если этого не делать, то каждый инфицированный будет потенциально передавать инфекцию шести-восьми другим людям, поэтому разгон темпов эпидемии будет сумасшедший.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 2 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 809 жителей страны. Были госпитализированы 2692 человека; летальных случаев - 203; выздоровели - 3469 человек.

Инфекционист Вадим Аристов считает, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже с 14 октября.

Ученые НАН Украины заявили, что ситуация с COVID-19 самая угрожающая в Черновицкой области. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны коронавируса.

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