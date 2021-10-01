Тотальный локдаун уже в октябре: инфекционист объяснил неизбежность ужесточения карантина

В Украине необходимо вводить локдаун, считает Вадим Аристов / УНИАН

В Украине необходимо вводить жесткий локдаун из-за эпидемии коронавируса, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"Локдаун нужно будет вводить, как минимум, с 14 октября. В мире его, как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По нашим прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализации, а пик использования коек придется на первые числа ноября", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Он уверен, что эпидемию необходимо затормозить, иначе в Украине прогнозируется дефицит 9 тысяч больничных коек в ноябре.

Инфекционист пояснил, что без тотального локдауна уровень распространения вируса среди сообщества будет фактически бесконечным и продлится, вероятно, до очередного сезонного снижения весной.

"Высокий уровень распространения вируса - это угроза для всех, в том числе и вакцинированных. Уже доказано наличие многих "пробивных" вариантов инфекции, то есть способных пробить вакцинации иммунитет. Все они оставляют постковидний синдром, который является существенным бременем и со временем может стать основной проблемой этой пандемии", - указал он.

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Аристов добавил, что в случае, если не будет введен строгий локдаун, это приведет к большим потерям трудоспособности населения в результате постковидного синдрома и к смертям: "Все равно мы не сможем прививать столько людей, сколько нужно".

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.