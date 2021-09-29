В НАН назвали области Украины, где ситуация с COVID-19 самая угрожающая

Ситуация с COVID-19 в Черновицкой области продолжает оставаться самой угрожающей / УНИАН

Ситуация с COVID-19 в Черновицкой области продолжает оставаться самой угрожающей. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны, говорится в докладе ученых НАН Украины.

Так, на Буковине количество новых госпитализаций существенно замедлило рост, хотя количество новых больных и положительных тестов за неделю росло более на 40%, не продемонстрировав замедление по сравнению с предыдущей неделей. В этом регионе также максимальное количество летальных случаев на 100 тыс. населения.

Сложная ситуация также в восточных и южных областях Украины. В частности, в Луганской области число новых летальных случаев на 100 тысяч населения является самым высоким после Черновицкой. Там также крайне высокое количество новых выявленных случаев болезни.

А самой спокойной по количеству госпитализаций ситуация в Киеве и области, а также в центральных и северных регионах. В докладе говорится, что это можно объяснить высоким уровнем вакцинации и, вероятно, большим количеством населения, которые уже переболели коронавирусом.

Как писал Главред, последние несколько недель в Украине растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 9666 новых случаев заражения, это наибольший показатель с начала мая. 217 человек умерли, 3281 человек выздоровел.

Напомним, с 23 сентября на всей территории Украины установлена желтая зона карантина, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.