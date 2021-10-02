Сначала в утробе погиб малыш, через полчаса - мать: во Львове умерла роженица с подтвержденным COVID

Во Львове умерла роженица с подтвержденным коронавирусом / ua.depositphotos.com

В пятницу, 1 октября, во Львовском перинатальном центре умерла 28-летняя роженица. Женщина была на 28-й неделе беременности и болела коронавирусом.

Когда жительницу Львовской области госпитализировали, ее состояние медики оценивали как тяжелое, сообщает nta.ua. В течение десяти дней пациентку лечили в Центре легочного здоровья, однако из-за необходимости обследования плода госпитализировали в перинатальный центр.

Беременность у женщины проходила нормально, нарушений плода не было. Однако у беременной была двусторонняя пневмония, поэтому ей предоставлялась респираторная поддержка и медикаментозная терапия, рассказал заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра Александр Симкин.

В ночь на 1 октября состояние женщины резко ухудшилось. Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель ребенка, а через полчаса у женщины остановилось сердце. Врачи 45 минут реанимировали женщину, однако спасти ее жизнь не удалось.

Погибшая не была не вакцинирована от коронавируса. При этом у нее была сопутствующая патология — избыточный вес.

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Отметим, в Украине более 98% жертв COVID-19 - это пациенты в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированы. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации, свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года.

Как сообщал Главред, в Харькове жертвой коронавируса также стала роженица. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Сначала врачи положили 37-летнюю женщину на кислородный концентратор, но COVID-19 быстро прогрессировал, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение и спасти ребенка.

Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться. Ребенка назвали Давидом.