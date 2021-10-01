"Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет": подробности смерти роженицы в Харькове

Мальчика назвали Давидом / facebook.com/popova.natali

В Харькове от коронавируса умерла роженица. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Сначала врачи положили 37-летнюю женщину на кислородный концентратор, но COVID-19 быстро прогрессировал, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение и спасти ребенка, пишет "Обозреватель".

Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться. Мальчика назвали Давидом.

"Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет"

Сейчас родные Елены занимаются похоронами, а маленького Давида будет воспитывать его отец с бабушкой. Роженица была родом из Харьковской области — прививку она из-за беременности не делала.

Читайте такжеСамая низкая мама Украины умерла на Львовщине: имела рост 96 смЗнакомая Елены в соцсетях рассказала, что она была "спокойной, открытой и веселой", а ее беременность была долгожданной.

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"Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет. Уколы, капельницы и нету мамы. Мне жутко до мозга костей", – писала она.

Напомним, в Украине более 98% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированные. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации