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Попала в больницу со 100% поражения легких: в Харькове жертвой COVID-19 стала роженица

30 сентября 2021, 12:22
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Женщину сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться.

Больная COVID-19 харьковчанка успела родить мальчика/ facebook.com/popova.natali

В Харькове жертвой коронавируса стала роженица. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться.

"Сердце Леночки не выдержало. Хочу поблагодарить от имени Ольги (мамы Елены) всех и каждого, кто в течение долгого времени поддерживал семью. С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение малыша Елены", — написала в Facebook волонтер Наталья Попова.

Как сообщал Главред, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка в результате осложнений, вызванных COVID-19. Ее мать - 26-летняя беременная женщина - заболела коронавирусом еще в начале сентября, однако отказалась от госпитализации. У ребенка была врожденная пневмония.

Читайте такжеУченые назвали отличительный симптом коронавируса у детей2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день.

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Во Львове в реанимации спасают 5-летнюю девочку, которая заболела коронавирусом и в тяжелом состоянии попала в больницу. У ребенка были поражены 80 процентов легких. Болезнь у девочки развилась очень быстро. Медики от прогнозов пока воздерживаются.

Отметим, в Украине более 98% жертв COVID-19 - это пациенты в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированы. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации, свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года.

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