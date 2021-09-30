Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.
По состоянию на утро четверга, 30 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 757 жителей страны. В том числе заболели 1 054 ребенка и 242 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 556 человек; летальных случаев - 194; выздоровели - 3 839. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 423 379 человек;
- выздоровели - 2 255 191 человек;
- летальных исходов - 56 274;
- проведено ПЦР-тестов - 12 829 867.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро среды, 29 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 666 жителей страны. Были госпитализированы 2 855 человек; летальных случаев - 217; выздоровели - 3 281.
В Украине более 98% жертв COVID-19 - это пациенты в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированы. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации, свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года.
Ученые НАН Украины заявили, что ситуация с COVID-19 в Черновицкой области продолжает оставаться самой угрожающей. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны.
Инновационные лекарства против коронавирусной болезни, переданные раньше из США, еще не добрались до всех регионов Украины. Но в Министерстве здравоохранения утверждают, что развезут их до конца текущей недели. Речь идет о 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб". Эти препараты можно назначать пациентам с COVID, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.