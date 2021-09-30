Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава

С коронавирусом госпитализированы еще 2,5 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 30 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 757 жителей страны. В том числе заболели 1 054 ребенка и 242 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 556 человек; летальных случаев - 194; выздоровели - 3 839. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 423 379 человек;

выздоровели - 2 255 191 человек;

летальных исходов - 56 274;

проведено ПЦР-тестов - 12 829 867.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 30 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 29 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 666 жителей страны. Были госпитализированы 2 855 человек; летальных случаев - 217; выздоровели - 3 281.

В Украине более 98% жертв COVID-19 - это пациенты в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированы. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации, свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года.

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Ученые НАН Украины заявили, что ситуация с COVID-19 в Черновицкой области продолжает оставаться самой угрожающей. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны.

Инновационные лекарства против коронавирусной болезни, переданные раньше из США, еще не добрались до всех регионов Украины. Но в Министерстве здравоохранения утверждают, что развезут их до конца текущей недели. Речь идет о 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб". Эти препараты можно назначать пациентам с COVID, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.