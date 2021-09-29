В Минздраве назвали сроки поступления в регионы инновационного лекарства от COVID-19

Инновационные лекарства от коронавируса "должны доехать в каждую область" – Минздрав / Reuters

Инновационные лекарства против коронавирусной болезни, переданные раньше из США, еще не добрались до всех регионов Украины. Но в Министерстве здравоохранения утверждают, что развезут их до конца текущей недели.

Речь идет о 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб". Эти препараты можно назначать пациентам с COVID, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 – Бамланивимаб и Етесевимаб. Лекарства произведенные в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз. До конца этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", – написал заместитель главы Минздрава Александр Комарида у себя в Facebook.

Он также добавил, что на днях Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Что это за лекарство

Как объясняют в Минздраве, механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки. Это делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

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Действуют эти лекарства непосредственно на вирус: связываясь со спайковыми белками вируса, они предотвращают его проникновение в клетку и последующее размножение, а также ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу.

Ранее Главред писал, что все желающие украинцы могут испытать на себе новые лекарства от коронавируса. В Минздраве отмечают, что клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств.