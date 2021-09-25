Поражены 80% легких, пять дней в медикаментозном сне: во Львове от COVID спасают 5-летнюю девочку

Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, хотя начиналось все как обычная простуда / скриншот

Во Львове в реанимации спасают 5-летнюю девочку, которая заболела коронавирусом и в тяжелом состоянии попала в больницу. У ребенка были поражены 80 процентов легких. Болезнь у девочки развилась очень быстро. Медики от прогнозов пока воздерживаются.

По словам мамы ребенка, все началось с обычной простуды, передает ТСН.

"Начался насморк легкий, обычный и на третий день я померяла температуру, у нее было 39,5. Она вся горела", — рассказывает женщина.

Она обратилась к семейному врачу, тот посоветовал лечиться дома, но девочке только становилось хуже, добавился кашель, стало трудно дышать. Сильно болели легкие - настолько, что ребенок не мог лечь на правую сторону.

Девочку привезли во львовский Охматдет. Там врачи диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. ПЦР-тест подтвердил у девочки коронавирус, малышку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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По словам медиков, примерно 80 процентов легких были поражены. Состояние ребенка было крайне тяжелое, выражена дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, сепсис.

Девочка уже пять дней находится в медикаментозном сне. ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат, но угроза не миновала.

Отметим, вся семья девочки в прошлом году переболела коронавирусом. Сейчас они уже привиты и здоровы. Предполагают, что ребенок мог подхватить COVID-19 в детском саду.

Тяжелое течение коронавируса у детей: медики бьют тревогу

Врачи говорят, что растет число случаев тяжелого течения болезни у зараженных коронавирусом детей. Сейчас в "ковидном" отделении только львовского Охматдета 13 таких пациентов.

У большинства детей COVID-19 начинается с кишечных расстройств, с минимальных катаральных явлений, а позже - достаточно большой процент поражения легких. Течение болезни очень быстрое.

Коронавирус у детей

По данным на середину сентября, впервые за все время ведения COVID-статитистики доля инфицированных детей превысила 10%, свидетельствует прогноз ученых Национальной академии наук.

Ученые прогнозируют, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Также ученые ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.

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Симптомом коронавируса COVID-19 у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус. К такому выводу пришли ученые по результатам проведенного исследования. Отмечается, что судороги могут проявляться у зараженных коронавирусом детей даже если они не страдают эпилепсией в анамнезе. А вот такого симптома COVID-19 как лихорадка может и не быть.

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Ребенок умер 2 сентября. Это самая юная жертва коронавируса в Украине.