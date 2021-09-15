Впервые с начала пандемии доля больных COVID-19 детей в Украине превысила 10% - ученые

Дети стал чаще болеть коронавирусом / Фото pixabay.com

В Украине все больше и больше детей заражаются коронавирусом. Впервые за все время ведения COVID-статитистики доля инфицированных детей превысила 10%, свидетельствует прогноз ученых Национальной академии наук.

В НАН отметили, что средний возраст больных коронавирусом украинцев начал снижаться. Если раньше в основном болели люди из возрастных категорий от 50 до 64 лет, старше 65 лет и от 35 до 49 лет, то с началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев коронавирусной болезни среди детей - она превысила 10% и стала максимальной за все время наблюдений.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

По состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3332 жителей страны. В том числе заболели 364 ребенка.

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