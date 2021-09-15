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Впервые с начала пандемии доля больных COVID-19 детей в Украине превысила 10% - ученые

15 сентября 2021, 10:21
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В НАН Украины отметили, что с началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев коронавирусной болезни среди детей.

дети, коронавирус , маска
Дети стал чаще болеть коронавирусом / Фото pixabay.com

В Украине все больше и больше детей заражаются коронавирусом. Впервые за все время ведения COVID-статитистики доля инфицированных детей превысила 10%, свидетельствует прогноз ученых Национальной академии наук.

В НАН отметили, что средний возраст больных коронавирусом украинцев начал снижаться. Если раньше в основном болели люди из возрастных категорий от 50 до 64 лет, старше 65 лет и от 35 до 49 лет, то с началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев коронавирусной болезни среди детей - она превысила 10% и стала максимальной за все время наблюдений.

nas.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

По состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3332 жителей страны. В том числе заболели 364 ребенка.

Читайте такжеКоронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследованиеСимптомом коронавируса COVID-19 у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус. К такому выводу пришли ученые, по результатам проведенного исследования. Отмечается, что судороги могут проявляться у зараженных коронавирусом детей даже если они не страдают эпилепсией в анамнезе. А вот такого симптома COVID-19 как лихорадка может и не быть.

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Ребенок умер 2 сентября. Это самая юная жертва коронавируса в Украине.

Летом в детском лагере Одессы "Молодая гвардия" была зафиксирована масштабная вспышка коронавирусной инфекции.

viber
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