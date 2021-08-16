В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19

Среди заболевших - 42 детей / Соцсети

В детском лагере Одессы "Молодая гвардия" зафиксирована масштабная вспышка коронавирусной инфекции. Заражение вирусом обнаружено у 42 детей и двух взрослых.

Как пишет в понедельник, 16 августа, местное издание Думская, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19. Затем их изолировали и взяли ПЦР-тесты. Первые результаты скрининга оказались положительными.

"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - рассказали в Одесском областном департаменте здравоохранения.

На данный момент детский лагерь закрыли на карантин.

Напомним, в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.

Также ранее Кузин заговорил о возможности привилегий для вакцинированных украинцев, однако добавил, что этот вопрос власти будут рассматривать в середине текущего месяца.