В Минздраве заговорили о привилегиях для вакцинированных: когда их введут

Игорь Кузин анонсировал возможности привилегий для вакцинированных / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины заговорило о возможности введения привилегий для вакцинированных от коронавирусной инфекции. Однако, в ведомстве подчеркнули, что этот вопрос будет рассматриваться ближе к середине августа.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

"Скорее всего, мы будем это пересматривать ближе к середине сентября, когда уже будут дифференцированные подходы",- сказал Кузин.

Также он добавил, что технические возможности для внедрения таких привилегий в стране уже есть.

"Завершается разработка внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирован или вакцинирован",- добавил санврач.

Напомним, в Киеве вакцинированные местные жители и гости столицы могут бесплатно сходить на футбольный матч. Билеты можно получить после иммунизации в центре массовой вакцинации, который открылся 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

Также ранее глава Минздрава Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы избежать нового локдауна осенью. Школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина.