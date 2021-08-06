В Киеве за вакцинацию дарят билеты на футбол

Сходить на футбольный матч можно будет бесплатно, получив прививку от COVID-19.
Киевляне и гости столицы, получившие прививку от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно сходить на футбольный матч. Так киевские власти, переняв опыт иностранных государств, решили увеличить количество вакцинированных украинцев.
Об этом говорится в Facebook Министерства здравоохранения.
Отмечается, что билеты можно получить после иммунизации в центре массовой вакцинации, который открылся 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.
Пока билеты выдают на матчи: "Шахтер" - "Александрия", который состоится 7 августа и "Шахтер" - "Генк", который пройдет 10 августа. Матчи состоятся на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Между тем, в Минздраве анонсировали, что вскоре вакцинированные украинцы смогут получить билеты и на другие матчи.
Записаться на вакцинацию могут все совершеннолетние желающие через онлайн-систему HELSI. Прививают в ТРЦ вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.
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