В Киеве за вакцинацию дарят билеты на футбол

Вакцинированный смогут бесплатно посетить футбольный матч / УНИАН

Киевляне и гости столицы, получившие прививку от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно сходить на футбольный матч. Так киевские власти, переняв опыт иностранных государств, решили увеличить количество вакцинированных украинцев.

Об этом говорится в Facebook Министерства здравоохранения.

Отмечается, что билеты можно получить после иммунизации в центре массовой вакцинации, который открылся 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

Пока билеты выдают на матчи: "Шахтер" - "Александрия", который состоится 7 августа и "Шахтер" - "Генк", который пройдет 10 августа. Матчи состоятся на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Между тем, в Минздраве анонсировали, что вскоре вакцинированные украинцы смогут получить билеты и на другие матчи.

Записаться на вакцинацию могут все совершеннолетние желающие через онлайн-систему HELSI. Прививают в ТРЦ вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

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