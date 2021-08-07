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Как будут работать школы во время новой волны COVID-19: в Минздраве назвали условие

7 августа 2021, 22:39
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В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах школы могут не открыть.

школы
Школы смогут работать при 80%-й вакцинации педагогического состава / Reuters

В Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что в профильном министерстве исследуют опыт стран, где фиксируется рост уровня заболеваемости коронавирусом, вызванный Дельта-штаммом.

"Соответствующими изменениями мы будем запрещать открытие школ в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, если там будет вакцинировано меньше, чем 80% именно педагогического состава", - заявил Кузин.

Также он отметил, что большинство инфицированных штаммом "Дельта", - это туристы или те, кто с ними контактировал.

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"Поэтому сейчас также изменены правила по пересечению государственной границы. Мы также знаем, что определенная часть приходилась именно на вспышку на местах работы. То есть это организованные коллективы, закрытые помещения, плохая вентиляция. Поэтому сейчас приоритезировали вакцинацию организованных коллективов", - заключил главный санврач.

Напомним, ранее Кузин заговорил о возможности привилегий для вакцинированных украинцев, однако добавил, что этот вопрос власти будут рассматривать в середине текущего месяца.

Также в накануне, 6 августа, стало известно, что на Тернопольщине зафиксирована первая в области смерть от Дельта-штамма. Всего количество инфицированных индийским штаммом коронавируса составляет 52 человека. Среди них - ребенок. Комментируя эту ситуацию, санврач области Оксана Чайчук подчеркнула, что все больные привезли инфекцию из-за границы. Некоторые контактировали с туристами.

Минздрав школы пандемия коронавируса
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