Не сейчас: ВОЗ призывает страны не прививать население "бустерными" дозами вакцин против COVID-19

ВОЗ считает, что вакцины нужно больше поставлять в страны с низким уровнем дохода / Reuters

Всемирная организация здравоохранения призывает власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняют разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, которое неустанно увеличивается.

Об этом в среду, 4 августа, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Reuters.

"Понимаю обеспокоенность всех правительств по защите своего населения от варианта "Дельта". Но мы не можем согласиться с тем, что страны, использовавшие большую часть мировых поставок вакцин, используют их еще больше", - заявил председатель ВОЗ.

В организации считают, что большинство вакцин должны поступать в страны с низким уровнем дохода.

Третья доза вакцины против коронавируса - что об этом известно:

Производитель вакцины против коронавирусной инфекции Pfizer/BioBTech опубликовал результаты исследования, которые показали, что третья доза прививки данным препаратом увеличивает количество антител.

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Китайские исследователи вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech заявили, что третья доза их вакцины может иметь усиливающий эффект в укреплении иммунитета человека.

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что ученые находятся на этапе исследования длительности действия иммунитета против коронавируса после вакцинации, и добавил, что "бустерная доза" может продлить иммунную защиту. Также он отметил, что четкого понимания о необходимости третьей дозы вакцины еще нет.

В Нью-Йорке будут платить по 100 долларов тем, кто согласится на вакцинацию от коронавируса

Кто уже сделал "бустерную" прививку:

Недавно прививку третьей дозой получил президент Израиля Исаак Герцог. Также в этой стране стартовала кампания по вакцинации "бустерными дозами" людей старше 60 лет.