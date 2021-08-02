УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Вакцинация 250 млн человек и опасность новых штаммов: в ВОЗ призвали страны ударить по COVID-19

2 августа 2021, 07:40
Прослушать новость
Остановить

К середине 2022 года против коронавируса должны быть привиты около 60% населения земного шара, считают во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ, здание
В ВОЗ призвали богаты страны поделиться вакцинами с государствами со средним и низким уровнем дохода / Reuters

Циркуляция COVID-19 в странах, которые сталкиваются с проблемой получения вакцин, может привести к появлению новых опасных вариаций коронавирусной инфекции. Чтобы предотвратить такую картину, государства, у которых излишек препаратов, должны ими поделиться. Следует вакцинировать, в первую очередь, медиков, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. За 4 месяца нужно привить 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода, а к середине 2022 года нужно вакцинировать около 60% всего мирового населения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В статье спецпосланников ВОЗ речь идет о том, что в ситуации, когда во многих странах фиксируется дефицит вакцин, те государства, у которых запредельное количество препаратов, должны ими поделиться. Если вирус будет распространяться в проблемных странах, то будет появляться все большее количество новых опасных модификаций коронавируса.

Смотрите видео ТСН: в Нью-Йорке будут платить по 100 долларов тем, кто согласится на вакцинацию от коронавируса

Читайте такжеВ ВОЗ объявили об очень опасной стадии COVID-19 и обратились к миру"В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах – интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена", - отмечается в материале.

Организация призывает делать уколы от COVID-19 в первую очередь тем лицам, которые наиболее уязвимы для потенциального заражения. Речь идет о медицинских работниках, пожилых людях и категории лиц с сопутствующими заболеваниями.

"Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит, по крайней мере, 10% мирового населения, к декабрю – уже 40%, а к середине 2022 года - 60%", - добавили в ВОЗ, подчеркнув, что такая цель будет достигнута в том случае, если за 4 месяца удастся вакцинировать 250 миллионов человек в государствах, где фиксируется низкий и средний уровень доходов населения.

Реклама

Заявления ВОЗ о коронавирусе COVID-19

В конце июня во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что в богатых странах пандемия COVID-19 после вакцинации пошла на спад. Однако мир столкнулся с новым опасным штаммом коронавируса – Дельта, который циркулирует во множестве стран и может привести к большому количеству тяжелых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В июле Организация сообщала о распространении нового штамма COVID-19 под названием Лямбда. По информации специалистов, вариация коронавируса отличается повышенным уровнем передаваемости.

В ВОЗ утверждают, что новая вспышка COVID-19 в Украине из-за штамма Дельта может произойти уже в конце августа – начале сентября. В связи с этим специалисты призывают украинцев вакцинироваться.

ВОЗ COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинация 250 млн человек и опасность новых штаммов: в ВОЗ призвали страны ударить по COVID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и леченияВрачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и лечения Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли ЗайкиАнна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Путин не вечен, только это ничего для Украины не меняетПутин не вечен, только это ничего для Украины не меняет Приметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от бедыПриметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от беды

Последние новости

07:45

Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа

07:40

Вакцинация 250 млн человек и опасность новых штаммов: в ВОЗ призвали страны ударить по COVID-19 Видео

07:10

Крушение СП-2 и перезапуск ГТС: в Украине назвали ударный сценарий по трубопроводу Газпрома Видео

06:50

Астролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дно Видео

06:42

Шевченко в сборной Украины больше не будет: журналист назвал дату назначения нового тренера Видео

Реклама
06:30

Почему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларов мнение

06:05

Розали из Холостяка показала аппетитные формы загорая на пляже

05:28

Эксперт объявил об условии США от Украины: решение по НАТО в обмен на Северный поток-2 Видео

05:02

День ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуют

04:45

Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки

04:22

Украину растерзают адская жара и аномальный холод: появился апокалиптический прогноз Видео

03:51

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

03:02

Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день Видео

02:16

Jerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжа

01:32

"Испытательный срок": эксперт объяснил, почему Таран удержался в кресле на фоне волны отставок Видео

00:51

Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода

00:20

Гороскоп на сегодня 2 августа для всех знаков Зодиака: соблазны, сюрприз или неожиданное предложение Видео

01 августа, воскресенье
23:55

Невозможно купаться: курортный Бердянск терпит новое нашествие Видео

23:26

В Литве задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси Видео

22:54

В Киеве подростки по-зверски били пожилого мужчину и задували газом

Реклама
22:41

В Днепре из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик

22:30

Террористы взяли ответственность за масштабные лесные пожары в Турции

22:23

Коронавирус наступает: в двух областях рекордный уровень госпитализации инфицированных Видео

21:53

Более половины объектов готовы к отопительному сезону - Шмыгаль Видео

21:29

Смертельное ДТП на Черниговщине: легковушка влетела в жилой дом Видео

21:21

Безопасно для здоровья: как выбрать спелую и сладкую дыню

21:07

Потап впервые признался, кто больше зарабатывает в семье

20:47

Уснул на рельсах: на киевском вокзале мужчина лишился ног Видео

20:22

В Британии придумали, как поощрять молодежь за COVID-вакцинацию

20:01

Прямо посреди ночи: на украинской заправке станцевали хасиды Видео

19:44

"Сходил за хлебушком": Зеленского засекли за покупками продуктов в супермаркете

19:43

В Греции из-за мощных пожаров эвакуировали несколько сел, есть пострадавшие

19:30

Саудиты сделали сезон мнение

19:25

В Эстонии создали препарат, который борется с коронавирусом

19:09

"Состояние не очень": адвокат Чауса нашел своего подзащитного Видео

19:03

"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Видео

18:51

Стартовали съемки сериала Велика надія на 1+1

18:45

Германия существенно ужесточила правила въезда в страну

18:16

Осторожно, опасно: в реках Украины найдены следы препаратов от коронавируса

17:54

Украина рискует превратиться в пустыню: климатолог дала пугающий прогноз и назвала сроки Видео

Реклама
17:40

СМИ узнали, почему Шевченко не продлил контракт со сборной Украины

17:37

Отца нет, мать – пьет, а сестру он бьет: детали жизни семьи обвиняемого в убийстве Мирославы Третяк

17:25

Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году

17:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

17:04

В Харькове женщина родила двойню в ванной: детей назвали в честь медиков Видео

17:02

Украинская актриса в бикини удивила шикарной внешностью на жарком пляже

16:58

Скандал на Олимпиаде: белорусскую спортсменку пытаются силком вернуть в Минск Видео

16:36

Украинцам пообещали жару до +36° и предупредили о мощных ливнях со шквалами и градом Видео

15:52

"Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева Видео

15:47

Андрей Шевченко официально покинул сборную Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять