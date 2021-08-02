Вакцинация 250 млн человек и опасность новых штаммов: в ВОЗ призвали страны ударить по COVID-19

В ВОЗ призвали богаты страны поделиться вакцинами с государствами со средним и низким уровнем дохода / Reuters

Циркуляция COVID-19 в странах, которые сталкиваются с проблемой получения вакцин, может привести к появлению новых опасных вариаций коронавирусной инфекции. Чтобы предотвратить такую картину, государства, у которых излишек препаратов, должны ими поделиться. Следует вакцинировать, в первую очередь, медиков, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. За 4 месяца нужно привить 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода, а к середине 2022 года нужно вакцинировать около 60% всего мирового населения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В статье спецпосланников ВОЗ речь идет о том, что в ситуации, когда во многих странах фиксируется дефицит вакцин, те государства, у которых запредельное количество препаратов, должны ими поделиться. Если вирус будет распространяться в проблемных странах, то будет появляться все большее количество новых опасных модификаций коронавируса.



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Читайте такжеВ ВОЗ объявили об очень опасной стадии COVID-19 и обратились к миру"В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах – интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена", - отмечается в материале.

Организация призывает делать уколы от COVID-19 в первую очередь тем лицам, которые наиболее уязвимы для потенциального заражения. Речь идет о медицинских работниках, пожилых людях и категории лиц с сопутствующими заболеваниями.

"Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит, по крайней мере, 10% мирового населения, к декабрю – уже 40%, а к середине 2022 года - 60%", - добавили в ВОЗ, подчеркнув, что такая цель будет достигнута в том случае, если за 4 месяца удастся вакцинировать 250 миллионов человек в государствах, где фиксируется низкий и средний уровень доходов населения.

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Заявления ВОЗ о коронавирусе COVID-19

В конце июня во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что в богатых странах пандемия COVID-19 после вакцинации пошла на спад. Однако мир столкнулся с новым опасным штаммом коронавируса – Дельта, который циркулирует во множестве стран и может привести к большому количеству тяжелых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В июле Организация сообщала о распространении нового штамма COVID-19 под названием Лямбда. По информации специалистов, вариация коронавируса отличается повышенным уровнем передаваемости.

В ВОЗ утверждают, что новая вспышка COVID-19 в Украине из-за штамма Дельта может произойти уже в конце августа – начале сентября. В связи с этим специалисты призывают украинцев вакцинироваться.