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Врожденная пневмония: COVID-19 убил младенца на Прикарпатье, детали трагедии

24 сентября 2021, 17:49
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26-летняя беременная женщина заболела коронавирусом еще в начале сентября, однако отказалась от госпитализации.

скорая
На Прикарпатье ребенок умер от коронавируса / УНИАН

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Как пишет издание Galka, ее мать болела коронавирусом. По словам директора областного центра контроля и профилактики болезней Руслана Савчука, 26-летняя беременная женщина заболела коронавирусом еще в начале сентября, однако отказалась от госпитализации.

По данным медиков, 11 сентября женщина сделала ПЦР-тест в одной из частных лабораторий, который оказался положительным. Однако роженица отказалась обратиться за помощью к врачам и продолжила лечение дома.

В то же время 16 сентября повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат, а уже 18 сентября - женщина поступила в роддом где и родила девочку.

Подчеркивается, что сразу после родов ребенка перевели в реанимацию из-за ухудшения его самочувствия и подсоединили к ИВЛ.

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Девочка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу - у младенца обнаружили коронавирус.

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Напомним, по данным медиков, в Украине в начале эпидемии коронавирусом болели в основном взрослые, то теперь болеют дети, в том числе и малыши в возрасте до года.

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коронавирус в Украине COVID-19 новости Ивано-Франковска коронавирус у детей
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