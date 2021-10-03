"Все тяжелые, все на кислороде": в Харькове COVID-больница заполнилась пациентами за один день

Медики в очередной раз призывают горожан пользоваться масками и избегать мест скопления людей.
Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения в Харькове 1 октября начал принимать пациентов с COVID-19, а уже через день практически заполнился тяжелыми больными, которым нужен кислород.
Всего в больнице есть 170 мест для больных с COVID-19, из них 140 обеспечены потоковым кислородом. 2 октября утром там был уже 141 больной – все случаи тяжелые и требуют кислорода. А к середине дня количество пациентов в учреждении превысило 150, написала замдиректора больницы Елены Омельяненко у себя в Facebook,
"Врачи, медсестры, санитарки до конца смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях. Друзья, подумайте, а может носить маску – это не так уж трудно? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие – это не так уж и страшно?" – акцентировала Елена Омельяненко.
Ситуация с коронавирусом в Харьковской области
На протяжении последних дней именно Харьковская область чаще всего лидирует по количеству новых случаев коронавируса. По данным Минздрава, уровень заболеваемости в регионе по состоянию на 2 октября составляет 402 на 100 тысяч населения, что является одним из самых высоких по стране (при норме менее 75).
В то же время в департаменте здравоохранения Харьковской ОГА в комментарии Укринформу уточнили, что сейчас в области госпитальная база под "ковид" составляет 3516 коек, из них на утро 2 октября были заняты уже 1867. При этом харьковские городские больницы загружены уже на 88,5%, а областные, находящиеся в Харькове – на 58,4%.
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