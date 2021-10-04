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COVID-19 может замедлиться в некоторых регионах: врач объяснила, каким регионам Украины повезет

4 октября 2021, 09:24
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Во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Теперь остались те, кто не болел и не вакцинировался.

вакцинация
В первую очередь прививки должны получить те, кто не переболел COVID-19, заявила Алла Мироненко / Фото Reuters

Каждая следующая волна заболеваемости коронавирусом не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел COVID-19 или привился, заявила доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.

По ее словам, во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Теперь остались те, кто не болел и не вакцинировался. Именно эти люди сейчас и болеют коронавирусом, сказала Мироненко в комментарии изданию Obozrevatel.

Он отметила, что скорость распространения коронавируса в том или ином регионе будет напрямую зависеть от количества жителей, переболевших COVID-19 или вакцинированных. Такие люди при любом штамме этого вируса имеют большие шансы не попасть в больницу.

"Не считаем тех, кто переболел и привился. Прежде всего надо прививать тех, кто не болел. Те, кто переболел, сейчас уже не заболеют, по крайней мере, в больницу они не попадут, так как они имеют базовый иммунитет, организм уже сталкивался с возбудителем", – подчеркнула медик.

Она добавила, что этот тезис верен в применении к любому штамму коронавируса, в частности, Дельта-штамму.

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"У человека есть антитела. Они могут полностью или частично связывать вирус, но тяжесть течения болезни будет минимальная, даже если человек инфицируется", – объяснила Мироненко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек.

По состоянию на 3 октября пять областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствовали "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов заявил, что если власть введет локдаун из-за эпидемии коронавируса с существенным опозданием, то Украину ждет избыточная смертность и увеличение летальности.

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