Рост числа новых COVID-случаев в Украине: за сутки заболели более 16 тысяч человек

Коронавирус в Украине снова набирает обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 8 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 362 жителей страны. В том числе заболели 1553 ребенка и 431 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 526 человек; летальных случаев - 241 (сутками ранее было 314); выздоровели - 4 720 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 514 005 человек;

выздоровели - 2 282 482 человека;

летальных исходов - 58 081;

проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 8 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 721 случай;

Винницкая область - 302 случая;

Волынская область - 395 случаев;

Днепропетровская область - 1345 случаев;

Донецкая область - 949 случаев;

Житомирская область - 550 случаев;

Закарпатская область - 149 случаев;

Запорожская область - 808 случаев;

Ивано-Франковская область - 381 случай;

Киевская область - 525 случаев;

Кировоградская область - 103 случая;

Луганская область - 658 случаев;

Львовская область - 1237 случаев;

Николаевская область - 342 случая;

Одесская область - 1418 случаев;

Полтавская область - 574 случая;

Ровенская область - 562 случая;

Сумская область - 845 случаев;

Тернопольская область - 614 случая;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 716 случаев;

Хмельницкая область - 608 случаев;

Черкасская область - 582 случая;

Черновицкая область - 611 случаев;

Черниговская область - 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5

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Коронавирус в Украине

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