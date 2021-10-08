Рост числа новых COVID-случаев в Украине: за сутки заболели более 16 тысяч человек

Минздрав отчитался о 16 362 новых случаях коронавируса. За сутки больше всего заражений зафиксировали в Одесской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро пятницы, 8 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 362 жителей страны. В том числе заболели 1553 ребенка и 431 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 526 человек; летальных случаев - 241 (сутками ранее было 314); выздоровели - 4 720 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 514 005 человек;
- выздоровели - 2 282 482 человека;
- летальных исходов - 58 081;
- проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 721 случай;
- Винницкая область - 302 случая;
- Волынская область - 395 случаев;
- Днепропетровская область - 1345 случаев;
- Донецкая область - 949 случаев;
- Житомирская область - 550 случаев;
- Закарпатская область - 149 случаев;
- Запорожская область - 808 случаев;
- Ивано-Франковская область - 381 случай;
- Киевская область - 525 случаев;
- Кировоградская область - 103 случая;
- Луганская область - 658 случаев;
- Львовская область - 1237 случаев;
- Николаевская область - 342 случая;
- Одесская область - 1418 случаев;
- Полтавская область - 574 случая;
- Ровенская область - 562 случая;
- Сумская область - 845 случаев;
- Тернопольская область - 614 случая;
- Харьковская область - 1025 случаев;
- Херсонская область - 716 случаев;
- Хмельницкая область - 608 случаев;
- Черкасская область - 582 случая;
- Черновицкая область - 611 случаев;
- Черниговская область - 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине
По данным украинского Минздрава, по состоянию на 7 октября 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
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