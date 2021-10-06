Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен

Названа главная опасность штамма Дельта / Reuters

Штамм Дельта практически вытеснил другие штаммы инфекции. Примерно 98-99% больных по всему миру инфицированы именно этим вариантом коронавируса. Из-за него растет и заболеваемость в Украине. Ученый-биохимик, профессор, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко раскрыл главные особенности индийского штамма коронавируса.

Как сказал академик в интервью изданию Апостроф, главная опасность Дельта-штамма в его "цепкости" и очень быстром размножении в организме человека.

По словам Комиссаренко, штамм Дельта мутировал и в отличие от уханьского вируса "отрастил более цепкие шиповидные отростки". Кроме того, он "научился" в тысячу раз быстрее размножаться по сравнению с первоначальным вариантом болезни.

"Главная опасность кроется в его мутации. Он содержит рибонуклеиновую кислоту, которая имеет разные части, кодирующие разные протеины. В частности, шиповидный S-протеин, который находится на поверхности вируса. И именно этот протеин отвечает за связывание вируса с клетками человека, где и начинается его размножение. В варианте Дельта есть несколько аминокислот в шиповидным протеине, которые улучшили его связь с рецептором, и таким образом он стал лучше развиваться в клетках человека", - пояснил ученый.

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Читайте такжеCOVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при леченииТакже отличительной чертой штамма Дельта стало то, что он более часто диагностируется у молодых людей.

"Проявляет он себя намного раньше, чем "уханьский". Он очень агрессивен. Человек понимает, что болен уже через два-три дня после заражения. Само течение заболевания тяжелое", - уточнил Комиссаренко.

Что известно о штамме Дельта

Дельту впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные Дельтой, могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.