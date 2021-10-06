УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен

6 октября 2021, 02:20
Прослушать новость
Остановить

Индийский штамм COVID-19 проявляет себя намного раньше, чем "уханьский". Человек понимает, что болен уже через два-три дня после заражения.

коронавирус
Названа главная опасность штамма Дельта / Reuters

Штамм Дельта практически вытеснил другие штаммы инфекции. Примерно 98-99% больных по всему миру инфицированы именно этим вариантом коронавируса. Из-за него растет и заболеваемость в Украине. Ученый-биохимик, профессор, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко раскрыл главные особенности индийского штамма коронавируса.

Как сказал академик в интервью изданию Апостроф, главная опасность Дельта-штамма в его "цепкости" и очень быстром размножении в организме человека.

По словам Комиссаренко, штамм Дельта мутировал и в отличие от уханьского вируса "отрастил более цепкие шиповидные отростки". Кроме того, он "научился" в тысячу раз быстрее размножаться по сравнению с первоначальным вариантом болезни.

"Главная опасность кроется в его мутации. Он содержит рибонуклеиновую кислоту, которая имеет разные части, кодирующие разные протеины. В частности, шиповидный S-протеин, который находится на поверхности вируса. И именно этот протеин отвечает за связывание вируса с клетками человека, где и начинается его размножение. В варианте Дельта есть несколько аминокислот в шиповидным протеине, которые улучшили его связь с рецептором, и таким образом он стал лучше развиваться в клетках человека", - пояснил ученый.

Реклама

Читайте такжеCOVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при леченииТакже отличительной чертой штамма Дельта стало то, что он более часто диагностируется у молодых людей.

"Проявляет он себя намного раньше, чем "уханьский". Он очень агрессивен. Человек понимает, что болен уже через два-три дня после заражения. Само течение заболевания тяжелое", - уточнил Комиссаренко.

Что известно о штамме Дельта

Дельту впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные Дельтой, могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.

viber
коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости Сергей Комиссаренко
Сейчас вы просматриваете новость «Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снегСамая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста СаакашвилиГрузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили Поздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газаПоздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газа Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали срокиБабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки

Последние новости

02:51

Ученые научились предсказывать смерть от COVID-19 по анализу крови на железо

02:20

Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен Видео

01:39

Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога

01:08

Приметы на 6 октября: что нельзя делать и как привлечь удачу в день Ираиды Видео

00:11

Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день

Реклама
05 октября, вторник
23:48

Холод и снег: в Украину неожиданно ворвется зима Видео

23:12

Превращается в яд: специалист рассказала о коварной опасности меда Видео

22:50

Введение накопительной пенсии в Украине увеличит выплаты в два раза - Шмыгаль Видео

22:41

В Украине в тестовом режиме запускают 5G: все, что известно, и точное место

22:40

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Видео

22:20

Вызывает лихорадку: ученые обнаружили новый неизвестный вирус Видео

21:50

"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО Видео

21:43

В Киеве 8-летний мальчик упал с балкона 21-го этажа

21:28

В Запорожье у входа в магазин бросили пса, на поводке - странная записка

21:20

Дима Комаров в Пакистане проник в очень опасную и закрытую для СМИ зону Фото Видео

21:12

На Украину налетит мощный шторм и ударит мороз Видео

21:05

Инфекционист оценил вероятность вакцинации украинцев просрочеными прививками

20:53

Дмитрий Гордон с модной прической показал, как выглядел 30 лет назад: "Не в шоколаде, а с волосами"

20:17

"Мы в Украине вам завидуем, что у вас есть такой президент": Ясько посетила Саакашвили в СИЗО

20:15

Kyiv Global Summit-2021: украинские и мировые топ-спикеры обсудили вопросы равноправного лидерства и усиления влияния женщин

Реклама
20:03

В работе Facebook и Instagram опять произошел глобальный сбой Видео

19:56

Кулеба выдвинул обвинения России из-за закрытия миссии ОБСЕ на Донбассе Видео

19:36

Бросил муж-иностранец: выяснились неожиданные детали о Моториной, расстрелявшей инструктора тира

19:10

Киев готовят к карантину: когда COVID-сертификат станет обязательным в столице Видео

18:30

Украина ввела санкции против российских предприятий и граждан РФ Видео

18:15

Актер Жонин после ДТП в Киеве угрожал журналистам расправой

18:10

Побочные эффекты и риск заражения: в Минздраве развеяли мифы о вакцине против коронавируса

17:33

Как избавиться от стержневой мозоли и когда нужно идти к врачу

17:23

Изгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских дел мнение

17:19

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается вдвое через полгода Видео

17:04

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

16:59

Трагедия в Польше: семилетний украинец умер во время семейной ссоры

16:43

Во Львове парень обиделся на девушку и кинул ее интимные фото в Viber-чат

16:19

В Мининфраструктуры представили стратегию реформирования Укртрансбезпеки

16:17

Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове Видео

16:16

Многотысячный штраф или тюрьма: как украинцев накажут за поддельные COVID-сертификаты и тесты

15:52

Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин Видео

15:50

Сбила столб и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судью наказали штрафом в 850 гривен Видео

15:42

"Ты ж у меня не танцовщица": папа Джамалы дал оценку ее танго на Танцях з зірками Видео

15:40

В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

Реклама
15:34

На посошок: Саакашвили задержали во время застолья Видео

15:21

Пик будет в середине октября: в Минздраве сообщили, когда волна коронавируса пойдет на спад

14:54

В Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана

14:25

Дорофеева в кислотных мини-шортиках призналась в необычной фобии

14:11

Когда день кадровика 2022 в Украине: дата, как будем отмечать

14:06

По программе "Большая стройка" Зеленского уже создано 215 школ и садиков

14:02

В Тернополе погибла юная школьница: подозревают, что повесилась

13:17

Главный санврач рассказал, есть ли план колоть украинцев третьей дозой вакцины от COVID-19

12:51

Снег в октябре: украинцам назвали даты резкой перемены погоды Видео

12:38

Данилов рассказал, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять