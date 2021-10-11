Тела в зеленых мешках прямо на полу в коридорах: в Сети показали кадры из COVID-больницы Донецка

Жертвы коронавируса лежат в зеленых мешках/ скриншот видео

В Сети опубликовали видео, якобы записанное в Центральной клинической городской больнице №3 города Донецк, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР".

На кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах складывают тела умерших от коронавируса людей в зеленых мешках на каталку. Другие - лежат прямо на полу в коридорах. Запись появилась в Telegram-канале Фашик донецкий.

Отметим, Telegram-канал попросил тех, кто знает о реальном положении вещей, подтвердить или опровергнуть данную информацию.

В конце сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш написал в Facebook, что ситуация с COVID-19 в Донецке вышла из-под контроля. По его словам, количество инфицированных в регионе бьет рекорды.

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"Несмотря на "уникальность" российской вакцины и ее пропагандистский эффект, "Спутник-лайт" не помог. Ситуация с COVID в оккупированном Донецке вышла из-под контроля. Из стационаров выписывают пациентов, отделения переоборудуют под ковидных больных. Ощущается проблема с кислородом. Жесткий дефицит машин "скорой помощи". Медикаменты в аптеках есть, но дорого", - написал Гармаш.

По его словам, сильный всплеск заболевания произошел после выборов в Госдуму России.

"Кроме сезонного, такой резкий всплеск "короны" обусловлен еще и "внутрироссийским", политическим фактором. Это, в первую очередь, - массовые агитационные мероприятия "Единой России" в ходе предвыборной кампании в Госдуму в ОРДЛО. Естественно, без каких-либо эпидемических ограничений. Второе – сам процесс выборов: и вывоз почти 50 тысяч людей в душных автобусах на избирательные участки в Россию, и голосования в так называемых инфоцентрах непосредственно на территории ОРДЛО . И третий фактор – возвращение из Крыма и российских курортов заробитчан с Донбасса", - отметил Гармаш.

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Как сообщал Главред, врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

Страны, которые имеют собственное производство вакцин, смогут создать определенное ограниченное количество вакцин, а все остальные окажутся в очень рискованном положении.

"И нет такого закона природы, который бы говорил, что человеческий вид обязательно должен выжить в эволюции", - отметил он.