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Счет пойдет на недели: эксперт рассказал о полной беспомощности Украины перед пандемией COVID-19

10 октября 2021, 04:22
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Если в Украине появится вариант COVID-19, который начнет убивать людей с летальностью 30%, то у нас его не обнаружат, пока его не увидят где-нибудь в Британии.

Аристов
Вадим Аристов / Фото УНИАН

Всегда есть определенный риск того, что коронавирус и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности. В этом случае счет пойдет на недели. Страны, которые имеют собственное производство вакцин, смогут создать определенное ограниченное количество вакцин, а все остальные окажутся в очень рискованном положении. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"И нет такого закона природы, который бы говорил, что человеческий вид обязательно должен выжить в эволюции", - отметил он.

Аристов напомнил, что в компании Pfizer говорили, что за сто дней могут выпустить любую новую вакцину.

"Однако с появления британского варианта коронавируса уже прошло девять месяцев, но что-то не видно, чтобы начались даже испытания новой вакцины на людях. Здесь вопрос денег, политики и общей дисфункции надправительственных структур", - объяснил инфекционист.

При этом он акцентировал внимание на том, насколько Украина отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса.

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"В Украине начали строить городские инсталляции по коммуникации вакцинации и запускать целенаправленную пропаганду вакцинации для людей старшего возраста только в виде пилотного проекта в одной области. Эти сдвиги начались лишь через год и девять месяцев после начала эпидемии. Допуск в заведения по QR-кодами мы только планируем. Цифровое отслеживание контактов так и не запустили. Все это свидетельствует о том, насколько мы опаздываем. У нас только 12% населения вакцинировано, да и то с опозданием на десять месяцев по сравнению с развитыми государствами. То, что у нас так и не началось собственное производство вакцины, тоже говорит о нашей полной беспомощности", - отметил инфекционист.

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Даже секвенирование вариантов вируса в Украине только начинается.

"Буквально на днях главный санитарный врач сообщил, что наконец-то мы закупили секвенатор. Весь мир еще с прошлого лета стоит на ушах из-за новых вариантов вируса, а у нас еще даже не наладили систему сбора образцов на секвенирование и не научили людей работать с прибором, который только закупили. Представляете, в Институте молекулярной биологии этот прибор был все это время! Теперь мы еще пока научимся работать с прибором и только потом будем секвенировать 400 образцов в месяц, как сказал Кузин. Например, США 20 тысяч образцов за квартал секвенируют, а в Британии - еще больше", - сказал Аристов.

Таким образом, по его словам, если в Украине появится вариант коронавируса, который начнет убивать людей с летальностью 30%, то у нас его и не обнаружат, пока его не увидят где-нибудь в Британии.

"За последние 30 лет мы получили несколько десятков инфекций, с которыми до сих пор никогда не сталкивались. Даже ВИЧ появился в 80-х годах ниоткуда. С глобализацией и глобальным потеплением все быстрее будет происходить трансфер инфекций от животных к людям, и, как прогнозируется, каждые пять лет будет появляться очередной пандемический вирус. Но года три точно мы будем заниматься текущей пандемией", - резюмировал эксперт.
Как сообщал Главред, эффективность вакцины от коронавируса остается высокой в ​​течение пяти-шести месяцев, а дальше начинает расти количество заболевших COVID-19 в группе вакцинированных граждан, заявил Вадим Аристов. Он предположил, что третья бустерная доза вакцины изменит эту картину.

Эксперт также добавил, что вирус SARS-CoV-2 не является чем-то постоянным – он мутирует. Поэтому вполне вероятно, что к новому году мы получим совершенно новые интересные варианты ковида, которые потребуют новых вакцин.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым тут.

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