Сколько раз в год украинцам придется вакцинироваться от COVID-19: врач дал ответ

Вакцинироваться, возможно, придется каждые полгода / Reuters

Эффективность вакцины от коронавируса остается высокой в ​​течение пяти-шести месяцев, а дальше начинает расти количество заболевших COVID-19 в группе вакцинированных граждан, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

По его словам, данные Министерства здравоохранения Израиля свидетельствуют о том, что с пятого месяца после прививки начинает снижаться иммунитет, причем настолько драматично, что на шестой месяц остается всего 16% эффективности вакцины.

"Точность этих цифр еще обсуждается. Кто-то говорит, что Израиль не имел достаточной выборки, поэтому произошло искажение информации, кто-то - что по другим исследованиям эффективность упала до показателей между 42 и 89%", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

Аристов предположил, что третья бустерная доза вакцины, которую Израиль уже ввел, а с 23 сентября утвердили и в США, изменит эту картину.

"То есть с каждой "тренировкой" иммунной системы мы, во-первых, увеличиваем концентрацию антител, во-вторых, усиливаем иммунитет. Но и у этого есть пределы. Если бы в нашей крови сохранялись антитела ко всем инфекциям, с которыми мы встречались, то кровь была бы гелем. Эволюционно организм реагирует на респираторные инфекции как на нечто временное, такое, что все равно изменится, поэтому не имеет смысла хранить антитела все время и носить лишний груз", - объяснил инфекционист.

Реклама

Он отметил, что клеточный иммунитет может сохраняться около 17 лет. И он говорит о том, что организм на 7-14 день отреагирует на инфекцию, которую встретил. Но за это время мы можем заработать или постковидний синдром, или тяжелую форму течения заболевания.

"Поэтому сейчас речь идет о том, что, возможно, каждые полгода мы должны будем вакцинироваться. А, возможно, на третьей-четвертой дозе остановимся и некоторое время будем иметь достаточный иммунитет. Эти вопросы еще исследуются", - сказал Аристов.

Читайте такжеЭпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавирусаЭксперт также объяснил, что вирус SARS-CoV-2 не является чем-то постоянным – он мутирует. В частности, штамм Дельта уже частично обходит антитела, Лямбда и Мю уклоняются от этих антител уже существенно.

"Поэтому вполне вероятно, что к новому году мы получим совершенно новые интересные варианты ковида, которые потребуют новых вакцин", - предположил Аристов.

Вакцинация от коронавируса

Существует объективная потребность вакцинироваться, заявил инфекционист Вадим Аристов. При этом он считает, что не исключено, что прививки будут иметь негативные последствия.

Кроме того, Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода) в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно прививаться как можно быстрее.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым тут.