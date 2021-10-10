УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сколько раз в год украинцам придется вакцинироваться от COVID-19: врач дал ответ

10 октября 2021, 02:16
Прослушать новость
Остановить

С каждой "тренировкой" иммунной системы мы увеличиваем концентрацию антител и усиливаем иммунитет. Но и у этого есть пределы.

вакцина,вакцинация
Вакцинироваться, возможно, придется каждые полгода / Reuters

Эффективность вакцины от коронавируса остается высокой в ​​течение пяти-шести месяцев, а дальше начинает расти количество заболевших COVID-19 в группе вакцинированных граждан, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

По его словам, данные Министерства здравоохранения Израиля свидетельствуют о том, что с пятого месяца после прививки начинает снижаться иммунитет, причем настолько драматично, что на шестой месяц остается всего 16% эффективности вакцины.

"Точность этих цифр еще обсуждается. Кто-то говорит, что Израиль не имел достаточной выборки, поэтому произошло искажение информации, кто-то - что по другим исследованиям эффективность упала до показателей между 42 и 89%", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

Аристов предположил, что третья бустерная доза вакцины, которую Израиль уже ввел, а с 23 сентября утвердили и в США, изменит эту картину.

"То есть с каждой "тренировкой" иммунной системы мы, во-первых, увеличиваем концентрацию антител, во-вторых, усиливаем иммунитет. Но и у этого есть пределы. Если бы в нашей крови сохранялись антитела ко всем инфекциям, с которыми мы встречались, то кровь была бы гелем. Эволюционно организм реагирует на респираторные инфекции как на нечто временное, такое, что все равно изменится, поэтому не имеет смысла хранить антитела все время и носить лишний груз", - объяснил инфекционист.

Реклама

Он отметил, что клеточный иммунитет может сохраняться около 17 лет. И он говорит о том, что организм на 7-14 день отреагирует на инфекцию, которую встретил. Но за это время мы можем заработать или постковидний синдром, или тяжелую форму течения заболевания.

"Поэтому сейчас речь идет о том, что, возможно, каждые полгода мы должны будем вакцинироваться. А, возможно, на третьей-четвертой дозе остановимся и некоторое время будем иметь достаточный иммунитет. Эти вопросы еще исследуются", - сказал Аристов.

Читайте такжеЭпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавирусаЭксперт также объяснил, что вирус SARS-CoV-2 не является чем-то постоянным – он мутирует. В частности, штамм Дельта уже частично обходит антитела, Лямбда и Мю уклоняются от этих антител уже существенно.

"Поэтому вполне вероятно, что к новому году мы получим совершенно новые интересные варианты ковида, которые потребуют новых вакцин", - предположил Аристов.

Вакцинация от коронавируса

Существует объективная потребность вакцинироваться, заявил инфекционист Вадим Аристов. При этом он считает, что не исключено, что прививки будут иметь негативные последствия.

Кроме того, Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода) в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно прививаться как можно быстрее.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым тут.

viber
вакцинация коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Сколько раз в год украинцам придется вакцинироваться от COVID-19: врач дал ответ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчимаМать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандалИзвестный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал Слуги народа пошли на компромисс с совестью, но ненадолгоСлуги народа пошли на компромисс с совестью, но ненадолго Какие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметыКакие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметы

Последние новости

02:16

Сколько раз в год украинцам придется вакцинироваться от COVID-19: врач дал ответ

01:38

"Фатальные последствия": врач назвал нестыковки в деле о внезапной смерти нардепа Полякова Видео

00:51

День художника 2021: душевные поздравления и милые картинки к празднику

00:19

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Видео

09 октября, суббота
23:19

В Киеве авто на бешеной скорости влетело в маршрутку: есть погибшие и пострадавшие Видео

Реклама
22:49

Полуобнаженная Злата Огневич исполнила страстный танец мужчинам на "Холостячке" и спровоцировала драку

22:16

В Ужгородской школе детям выдают завтраки в файлах для бумаги: шокирующие кадры Видео

22:04

Саакашвили раскрыл маршрут своего возвращения в Грузию Видео

21:22

У особняка Порошенко под Киевом устроили акцию протеста: начались массовые столкновения Видео

21:19

Есть первая победа: сборная Украины одолела Финляндию в отборе на ЧМ-2022 Фото Видео

20:54

Из чего состоит правильный осенний рацион: идеальное меню от диетолога

20:48

"Болезненный удар": Киев анонсировал ответ на газовую сделку Венгрии и РФ Видео

20:09

В Кабмине предупредили, что Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны Видео

20:04

"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"

19:55

Меморандум не поможет: эксперт объяснил неизбежность "взлета" ЖКХ-тарифов Видео

19:50

Готова ли Украина к идеальному шторму в энергетике мнение

19:29

Уволенный с должности спикера Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции" Видео

19:22

Смертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы Видео

19:04

"Мало мозгов": Игорь Кондратюк взъелся на Ани Лорак после ее признания о жизни в России Видео

18:38

"Сделан в СССР": украинский онлайн-магазин вляпался в скандал из-за "подарков" ко Дню защитника

Реклама
18:35

В ФРГ Украину назвали зоной высокого риска из-за COVID-19 и ужесточили правила въезда Видео

18:29

Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников

18:00

Без мистики не обошлось: ведущий "Битвы экстрасенсов" вспомнил, как едва не погиб на Бали Видео

17:54

Прибавка к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты в 2022 году Видео

17:50

Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео

17:22

Нужна только победа: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией Видео

17:17

В крови умершего Полякова нашли следы алкоголя и метадона – нардеп от СН Видео

16:55

Трое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в Одессе

16:55

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

16:34

Без прививки – вон из школы: на Ровенщине начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита Видео

16:28

Срыв конкурса по избранию главы САП: Зеленский поставил жесткое условие

16:21

Приметы на 10 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

16:02

В Киеве в секретной обстановке открылся новый шоурум бренда ROMANOVA Designer Knitwear

16:00

"Такси" в морг уже ждет: львовянин рассказал об условиях лечения в COVID-больнице Видео

15:51

"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса Видео

15:40

Украинцев предупредили о взлете цен на хлеб: эксперт объяснил рекордное подорожание Видео

15:10

Коронавирус "разбушевался" в Одессе: в реанимацию образовалась огромная очередь

14:50

Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили на 9-й день голодовки Видео

14:50

Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах Видео

14:29

Дети едва дышали: коп спас двух девочек-подростков, которым стало плохо после наркотиков

Реклама
14:16

"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

13:55

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

13:44

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса Видео

13:16

"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора Видео

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять