Инфекционист назвал вакцину, которая остановит пандемию COVID-19

Перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины / Фото pixabay.com

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов заявил, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Скорее всего, именно они остановят эту эпидемию, считает эксперт.

"Мы инфицируемся через нос, а дальше инфекция постепенно набирает силу, и, пока она спустится к внутренним органам, человек проходит основную часть болезни. Далее, дойдя до легких, инфекция встречает сильный иммунный ответ, поэтому, скорее всего, тяжелой пневмонии не будет. А если у нас на слизистых носа будет достаточно антител, то, соответственно, не будет и инфекции", - объяснил Аристов во время чата на Главреде.

По его словам, скорее всего, в первые месяцы после вакцинации человек защищен еще и потому, что на его слизистых достаточный уровень защиты. А дальше постепенно уровень антител снижается. Если ввести в нос эти антигены, будут выделяться еще и иммуноглобулины. На слизистых они будут блокировать инфекцию в самом начале.

"Пока интерназальные вакцины недоступны для использования. Впрочем, уже есть исследования, которые говорят: если человек заразился, но оперативно начал промывать нос солевым раствором и повторял процедуру определенное время, уменьшается тяжесть протекания болезни, потому что, промывая нос, мы уменьшаем концентрацию вируса. Соответственно, темпы распространения инфекции организмом снижаются", - резюмировал инфексционист.

Как сообщал Главред, ранее инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, как правильно рассчитать правильный момент для вакцинации от COVID-19, если человек переболел коронавирусом.

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Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко заявила, что каждая следующая волна заболеваемости коронавирусом не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел COVID-19 или привился.

По ее словам, во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Теперь остались те, кто не болел и не вакцинировался. Именно эти люди сейчас и болеют коронавирусом. Им и нужно делать прививки в первую очередь.

Напомним, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.