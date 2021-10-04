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Как правильно рассчитать правильный момент для вакцинации от COVID-19 - ответ врача

4 октября 2021, 10:27

Если человек переболел коронавирусом, то стоит подождать определенный период перед тем, как делать прививку, посоветовал инфекционист Вадим Аристов.

вакцинация
Иммунитет против коронавируса после вакцинации проигрывает природному / Фото УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов во время чата на Главреде рассказал, как правильно рассчитать правильный момент для вакцинации от COVID-19.

"Вопрос о вакцинации является своего рода "религиозным", поскольку у нас образовалась "секта свидетелей вакцинации", которая работает на повышение количества прививок на все индивидуальные риски. Эти люди будут уверять, что вторую дозу нужно сделать как можно быстрее", - сказал эксперт.

По его словам, иммунитет против коронавируса после вакцинации проигрывает природному. Однако все равно стоит их комбинировать, потому что есть доказательства того, что дополнительная вакцинация повышает защиту организма.

"Если человек переболел коронавирусом, то ему стоит подождать определенный период (говорят, до шести месяцев, но на самом деле рискованно затягивать больше двух-трех месяцев), а затем идти вакцинироваться, чтобы состоялся "скачок" количества антител и повторная активация клеточного иммунитета", - отметил Аристов.

Инфекционист добавил, что, планируя прививки, следует учитывать уровень распространения коронавируса. Если для человека, который переболел, пришло время вакцинироваться, нужно смотреть, что будет с заболеваемостью через три месяца.

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"Если прогнозируется, что вирус будет бушевать, нужно как можно быстрее вакцинироваться, чтобы защитить себя. Если эпидемия сходить на нет до уровня нескольких ежедневных заражений, стоит понять, когда может быть следующий пик, и за месяц перед ним вакцинироваться", - посоветовал эксперт.

Читайте такжеМассовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условия"Логика следующая. Человек переболел - у него прыгнули антитела, клеточный иммунитет стал активным. Далее постепенно иммунитет начинает снижаться. Если человек вакцинируется, антитела прыгнут снова и еще выше, а потом снова начнут постепенно снижаться. Если вакцинироваться сразу после волны эпидемии, то, соответственно, ближе к следующей волне иммунитет будет не таким сильным. Но если вам трудно высчитывать волны, лучше просто подождите два-три месяца после болезни и вакцинируйтесь следующей дозой", - объяснил инфекционист.

Как сообщал Главред, каждая следующая волна заболеваемости коронавирусом не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел COVID-19 или привился, заявила доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.

По ее словам, во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Теперь остались те, кто не болел и не вакцинировался. Именно эти люди сейчас и болеют коронавирусом. Им и нужно делать прививки в первую очередь.

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