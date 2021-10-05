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Инфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных

5 октября 2021, 14:00
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Онкобольным, скорее всего, в первую очередь потребуется третья доза вакцины от коронавируса, считает Вадим Аристов.

Вакцина
/ Reuters

Известный инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов прокомментировал ситуацию с вакцинированием от коронавируса людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации.

"Им как раз нужно бежать прививаться как можно быстрее", - пояснил инфекционист, отвечая на один из вопросов читателей.

Вместе с тем он предположил, что этим же людям, скорее всего, в первую очередь потребуется третья доза вакцины от коронавируса.

"Людям с состояниями, имеющих иммуносупрессию, будет мало двух доз, поэтому им нужна дополнительная третья. Оговорок по применению вакцин онкобольных в инструкциях нет", - добавил Аристов.

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Ранее Аристов рассказал, что во времени введение доз разделяют потому что иммунитет усиливается с каждой новой встречей организма или инфекционным агентом, или с антигеном из вакцины.

"Поэтому мы с первой дозой получаем базовый ответ, дальше ее действие начинает снижаться, и мы вводим вторую дозу. Иммунный ответ на третью дозу в 5-11 раз выше предыдущих", - добавил Аристов.

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Вадим Аристов вакцина от коронавируса
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