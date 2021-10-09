Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски

Существует объективная потребность вакцинироваться, отметил Вадим Аристов / Фото УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов оценил риски того, что со временем могут проявиться негативные последствия для здоровья людей после применения вакцин от коронавируса.

По его словам, ADE эффект (антителозависимое усиление инфекции) фиксировали при лихорадке Денге. После прививки при повторной встрече с инфекцией у детей болезнь протекала хуже, поэтому вакцину отозвали и перестали ее использовать. При испытаниях кандидатов в вакцины от предыдущих коронавирусных инфекций (SARS и MERS) также были признаки подобных проблем.

"Но относительно COVID-19 есть данные, что подобных признаков не было при исследовании на животных и людях. Это подтверждает и опыт применения 5 млрд доз вакцин в мире, таких признаков угрозы не видят", - сказал Аристов во время чата на Главреде.

Эксперт добавил, что нет и доказательств того, что в применении вакцин от коронавируса существует политтехнологический компонент, лоббирование производителей, искривление новостей науки и т.д.

"Мы можем только анализировать данные и включать критическое мышление. Данных в подтверждение негативных гипотез нет. В то же время есть объективная потребность вакцинироваться из-за того, что вакцина имеет доказательства снижения летальности инфекции", - подчеркнул Аристов.

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По его словам, альтернативой вакцинации могут быть очень жесткие противоэпидемические мероприятия, которые обычно ни семьи, ни предприятия не могут внедрить без поддержки специализированных организаций. Поэтому остается большой риск заболеть и иметь постковидний синдром из-за инфекции. Поэтому лучше вакцинироваться, уверен эксперт.

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При этом Аристов считает, что не исключено, что прививки будут иметь негативные последствия. По его словам, только через два-три года после вакцинации против "птичьего гриппа" обнародовали данные о том, что после использования одной из вакцин было просто безумное количество осложнений по сравнению с другими. Если бы эти данные эффективно анализировались ВОЗ, можно было еще в первые месяцы снять эту вакцину и привиться более конкурентными вакцинами.

"Но этого не сделали, потому что это - деньги, поэтому вакцину держали на рынке столько, сколько можно было держать. Как тут не вспомнить ту же вакцину AstraZeneca. Поэтому вполне возможно, что и сейчас не полный спектр анализа данных о вакцинах обнародован, и через несколько лет мы найдем какие-то "подснежники", - резюмировал инфекционист.

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Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно прививаться как можно быстрее.