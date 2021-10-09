УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски

9 октября 2021, 04:15
Прослушать новость
Остановить

Через два-три года после вакцинации против "птичьего гриппа" стало известно, что одна из вакцин провоцировала много осложнений, напомнил Вадим Аристов.

Аристов
Существует объективная потребность вакцинироваться, отметил Вадим Аристов / Фото УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов оценил риски того, что со временем могут проявиться негативные последствия для здоровья людей после применения вакцин от коронавируса.

По его словам, ADE эффект (антителозависимое усиление инфекции) фиксировали при лихорадке Денге. После прививки при повторной встрече с инфекцией у детей болезнь протекала хуже, поэтому вакцину отозвали и перестали ее использовать. При испытаниях кандидатов в вакцины от предыдущих коронавирусных инфекций (SARS и MERS) также были признаки подобных проблем.

"Но относительно COVID-19 есть данные, что подобных признаков не было при исследовании на животных и людях. Это подтверждает и опыт применения 5 млрд доз вакцин в мире, таких признаков угрозы не видят", - сказал Аристов во время чата на Главреде.

Эксперт добавил, что нет и доказательств того, что в применении вакцин от коронавируса существует политтехнологический компонент, лоббирование производителей, искривление новостей науки и т.д.

"Мы можем только анализировать данные и включать критическое мышление. Данных в подтверждение негативных гипотез нет. В то же время есть объективная потребность вакцинироваться из-за того, что вакцина имеет доказательства снижения летальности инфекции", - подчеркнул Аристов.

Реклама

По его словам, альтернативой вакцинации могут быть очень жесткие противоэпидемические мероприятия, которые обычно ни семьи, ни предприятия не могут внедрить без поддержки специализированных организаций. Поэтому остается большой риск заболеть и иметь постковидний синдром из-за инфекции. Поэтому лучше вакцинироваться, уверен эксперт.

Читайте такжеПочему украинцы на самом деле боятся делать прививки: ответ инфекциониста

При этом Аристов считает, что не исключено, что прививки будут иметь негативные последствия. По его словам, только через два-три года после вакцинации против "птичьего гриппа" обнародовали данные о том, что после использования одной из вакцин было просто безумное количество осложнений по сравнению с другими. Если бы эти данные эффективно анализировались ВОЗ, можно было еще в первые месяцы снять эту вакцину и привиться более конкурентными вакцинами.

"Но этого не сделали, потому что это - деньги, поэтому вакцину держали на рынке столько, сколько можно было держать. Как тут не вспомнить ту же вакцину AstraZeneca. Поэтому вполне возможно, что и сейчас не полный спектр анализа данных о вакцинах обнародован, и через несколько лет мы найдем какие-то "подснежники", - резюмировал инфекционист.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым тут.

Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно прививаться как можно быстрее.

viber
вакцинация коронавирус новости Украины COVID-19 Вадим Аристов коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе Мстислав Баник: Переход в paperless - это долгосрочная история и цель Минцифры до 2024 годаМстислав Баник: Переход в paperless - это долгосрочная история и цель Минцифры до 2024 года "Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантинБез COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин Разумков будет править бал: астролог рассказал, почему Зеленскому стоит опасаться главу парламентаРазумков будет править бал: астролог рассказал, почему Зеленскому стоит опасаться главу парламента

Последние новости

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

Реклама
01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

00:19

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:20

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня: рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

20:57

Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии Видео

20:42

Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения суда по компенсации Видео

Реклама
20:22

Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко Видео

20:11

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

19:39

Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Видео

19:37

Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков Видео

19:36

Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут для почтальонов и соцработников - Радуцкий Видео

19:34

Тихая коронавирусная катастрофа в ОРДЛО мнение

19:21

"Наташа, я все видела!": Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская клеилась к ее мужу

19:01

Украину атакует сильный мороз и холодный шторм Видео

18:41

Яблоко раздора: в Киеве таксист Uber задул пассажира газом за еду в салоне Видео

18:34

Покровская родительская суббота 2021: что праздновать и как Видео

18:30

Профинансировали "ЛДНР" на 200 млн гривен: Венедиктова раскрыла детали нового дела Медведчука Видео

17:56

Кричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова Видео

17:56

Евровидение 2022: стали известны место и дата проведения музыкального конкурса

17:40

"В реанимации телефон возьмет жена и вычислит любовниц": на Херсонщине врач шуткой призвал мужчин вакциницироваться

17:32

Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Видео

17:31

В Украине резко "взлетели" цены на продукты: что подорожало больше всего Видео

17:17

"Яйца безопасны": после смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как не отравиться Видео

16:45

Алкоголь в крови и ссора с подругой-нардепом: всплыли новые детали смерти Полякова Видео

16:00

Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку

15:34

Во Львове ужесточают карантин: с 18 октября школы уходят на дистанционное обучение Видео

Реклама
15:30

В полиции назвали главные версии причин смерти нардепа Полякова Видео

15:21

В Житомире женщина потеряла ребенка и имитировала беременность: ее подозревают в убийстве младенца

15:13

Назначения врачей раздают ночью: под Запорожьем произошел коллапс в COVID-больнице Видео

15:11

Для "Большой стройки" моста в Кременчуге началось возведение пирсов на обоих берегах Днепра

14:47

К смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитет из списка СНБО – СМИ

14:45

Голливудский актер избил фотографа на крыше гостиницы Уотергейт

14:40

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

14:33

"Плакать буду только за "слугами": нардепы СН устроили демарш после скандала с Третьяковой Видео

14:24

В Одесской области по программе Зеленского отстроили дорогу на границе с Молдовой

14:08

В Минздраве разъяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять