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В Украине – антирекорд по смертям от COVID-19: жертвами стали более 500 пациентов

19 октября 2021, 08:21

За минувшие сутки в Украине подтвердили 15 579 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской и Харьковской областях.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще почти 3 тысячи человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 579 жителей страны. В том числе заболели 1309 детей и 282 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 852 человека; летальных случаев - 538; выздоровели - 7 776 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу - 8 065 760 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 19 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 837 случаев;
  • Винницкая область - 261 случай;
  • Волынская область - 435 случаев;
  • Днепропетровская область - 1203 случая;
  • Донецкая область - 899 случаев;
  • Житомирская область - 202 случая;
  • Закарпатская область - 184 случая;
  • Запорожская область - 1019 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 213 случая;
  • Киевская область - 565 случаев;
  • Кировоградская область - 47 случаев;
  • Луганская область - 611 случаев;
  • Львовская область - 959 случаев;
  • Николаевская область - 302 случая;
  • Одесская область - 1418 случаев;
  • Полтавская область - 593 случая;
  • Ровенская область - 593 случая;
  • Сумская область - 700 случаев;
  • Тернопольская область - 437 случаев;
  • Харьковская область - 1412 случаев;
  • Херсонская область - 880 случаев;
  • Хмельницкая область - 301 случай;
  • Черкасская область - 676 ​​случаев;
  • Черновицкая область - 595 случаев;
  • Черниговская область - 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 660 273 человека;
  • выздоровели - 2 337 194 человека;
  • летальных исходов - 61 348;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 642 447.

Коронавирус в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, не исключает введение полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

На сегодняшний день пять регионов Украины находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Это - Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. Тем не менее, власти не исключают расширения этого списка. В частности, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что уже есть повод "очертить" красным грифом и столицу.

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В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса умер школьник. У подростка были сопутствующие заболевания. Парень учился в девятом классе. С осложнениями его госпитализировали в больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Позже стало известно, что Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться против коронавирусной болезни. В новую волну попадут, в частности, почтальоны и соцработники.

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