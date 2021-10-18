В Минздраве рассказали, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19 в Украине

Коронавирус в Укарине / УНИАН

Коронавирус атакует с новой силой Украину. По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в стране начнет спадать.

Как заявил в ходе брифинга главный санитарный врач Игорь Кузин, сейчас, согласно статистике, начало активной волны COVID-19.

В конце октября ожидается рост новых случаев заражения, добавил Кузин.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", — отметил Кузин.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны.

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В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.

Коронавирус в Украине

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек.

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.