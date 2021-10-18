В Минздраве рассказали, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19 в Украине

По словам Игоря Кузина, в конце октября ожидается рост новых случаев заражения.
Коронавирус атакует с новой силой Украину. По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в стране начнет спадать.
Как заявил в ходе брифинга главный санитарный врач Игорь Кузин, сейчас, согласно статистике, начало активной волны COVID-19.
В конце октября ожидается рост новых случаев заражения, добавил Кузин.
"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", — отметил Кузин.
Отметим, по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны.
В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.
Коронавирус в Украине
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек.
Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.