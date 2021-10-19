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На Черниговщине жертвой COVID-19 стал девятиклассник

19 октября 2021, 06:39
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С осложнениями подростка госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, но спасти ребенка медики не смогли. У него были сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Крюковке Черниговской области убил подростка/ Фото Reuters

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса умер школьник. У подростка были сопутствующие заболевания.

Умерший парень был учеником 9-го класса. С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли, передает УНИАН.

"Сегодня (18 октября, - ред.) имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", - рассказал мэр города Ратан Ахмедов.

По его словам, в Крюковке растет количество больных, фиксируется тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

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Отметим, каждый день COVID-19 заражаются тысячи людей. Инфекционист Виктор Петров рассказал о плохой тенденции, которая наблюдается в стране. По его словам, если в начале эпидемии болели в основном взрослые, то теперь болеют дети, в том числе и малыши в возрасте до года.

Читайте такжеГоворил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний пареньКак сообщал Главред, в Харькове жертвой коронавируса стала роженица. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться.

2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день.

Во Львове в реанимации спасали 5-летнюю девочку, которая заболела коронавирусом и в тяжелом состоянии попала в больницу. У ребенка были поражены 80 процентов легких. Болезнь у девочки развилась очень быстро.

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