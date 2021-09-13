Мальчик упал замертво: под Днепром развлечения подростков закончились трагедией

Школьник надышался газом и умер / Фото pixabay.com

В Днепропетровской области произошла трагедия. 15-летний подросток надышался газом из баллона и умер.

Инцидент произошел около пяти вечера 12 сентября в населенном пункте, находящемся рядом с городом Першотравенск, передает издание Днепр Час.

Известно, что компания девятиклассников купила в одном из супермаркетов небольшой баллон с газом. После чего на огороде частного дома, находящегося на улице Гагарина, ребята начали играть с опасным веществом. Один из школьников открыл клапан и вдохнул газ через рот.

Спустя несколько мгновений парню стало плохо, он упал замертво. Спасти его медикам не удалось.

Мальчику было 15 лет. Он учился на 1-м курсе Горного лицея.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай". Сейчас правоохранители проводят проверку.

Как сообщал Главред, в Днепре женщина пыталась свести счеты с жизнью, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию.

Мальчик умер в ночь на 10 сентября в областной детской больнице Днепра – ему был 1 год 7 месяцев. Малыша доставили с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Женщина попала в реанимацию.