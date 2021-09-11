Мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре

В Днепре мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное / УНИАН

Жуткая трагедия произошла в Днепре - там женщина пыталась свести счеты с жизнью, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате действий матери ее годовалый сын умер, а она попала в реанимацию.

Мальчик умер в ночь на 10 сентября в областной детской больнице Днепра – ему было 1 год 7 месяцев. Малыша доставили с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Оказалось, что его отравила собственная мать, которая решила совершить суицид, прихватив на тот свет с собой ребенка. Она ввела себе и малышу неизвестный препарат.

"Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Ночью умер", — рассказал генеральный директор больницы Алексей Власов изданию "Наше місто".

Предсмертная записка

40-летняя женщина и ее маленький сын проживали в 5-этажке на окраине Днепра. По предварительной информации, маму и ребенка в бессознательном состоянии нашла бабушка. Она пришла проведать дочь, так как забеспокоилась, что та не выходит на связь.

Напуганная бабушка сразу же вызвала скорую, а до ее приезда пыталась реанимировать внука и оказать ему первую помощь. Когда же следователи осмотрели квартиру, где все произошло, нашли предсмертную записку. Содержания написанного следователи не разглашают. Также в комнате нашли шприцы с неизвестным веществом и ампулы из-под лекарств.

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"Обнаружили предсмертную записку. То есть у нас есть версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом", — рассказал пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Медики оперативно госпитализировали женщину и ребенка с острым отравлением лекарственными препаратами, но спасти мальчика не удалось. 40-летняя мать ребенка сейчас находится в реанимации.

Она - фармацевт. Себе уколола снотворное

По информации журналистов ТСН, которые побывали в реанимации 4-й городской больницы Днепра, результаты анализов матери ребенка свидетельствуют, что себе женщина уколола снотворное. По осторожным прогнозам медиков, она выживет.

"Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту — на простые вопросы отвечает да или нет. По своему химическому составу — это снотворное вещество", — рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений КНП "Городская клиническая больница №4".

В отличие от матери малыш, несмотря на все усилия медиков, умер от острого отравления лекарственными препаратами. Какими именно, в полиции не озвучивают до завершения экспертиз. Есть неофициальная информация, что это лекарство, которое продается только по рецепту. Однако, как оказалось, женщина работала фармацевтом, и имела доступ ко всем препаратам.

Почему пыталась убить себя и маленького сына — следователи пока молчат.

О смерти ребенка медики больницы сообщили правоохранителям, после чего полиция Днепра открыла уголовное производство по факту убийства годовалого мальчика (по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Матери Никиты, когда она выйдет из больницы, грозит 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.