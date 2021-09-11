УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре

11 сентября 2021, 10:06

Результаты анализов матери ребенка свидетельствуют, что себе женщина уколола снотворное. По осторожным прогнозам медиков, она выживет.

скорая
В Днепре мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное / УНИАН

Жуткая трагедия произошла в Днепре - там женщина пыталась свести счеты с жизнью, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате действий матери ее годовалый сын умер, а она попала в реанимацию.

Мальчик умер в ночь на 10 сентября в областной детской больнице Днепра – ему было 1 год 7 месяцев. Малыша доставили с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Оказалось, что его отравила собственная мать, которая решила совершить суицид, прихватив на тот свет с собой ребенка. Она ввела себе и малышу неизвестный препарат.

"Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Ночью умер", — рассказал генеральный директор больницы Алексей Власов изданию "Наше місто".

Предсмертная записка

40-летняя женщина и ее маленький сын проживали в 5-этажке на окраине Днепра. По предварительной информации, маму и ребенка в бессознательном состоянии нашла бабушка. Она пришла проведать дочь, так как забеспокоилась, что та не выходит на связь.

Напуганная бабушка сразу же вызвала скорую, а до ее приезда пыталась реанимировать внука и оказать ему первую помощь. Когда же следователи осмотрели квартиру, где все произошло, нашли предсмертную записку. Содержания написанного следователи не разглашают. Также в комнате нашли шприцы с неизвестным веществом и ампулы из-под лекарств.

Реклама

"Обнаружили предсмертную записку. То есть у нас есть версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом", — рассказал пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Медики оперативно госпитализировали женщину и ребенка с острым отравлением лекарственными препаратами, но спасти мальчика не удалось. 40-летняя мать ребенка сейчас находится в реанимации.

Она - фармацевт. Себе уколола снотворное

По информации журналистов ТСН, которые побывали в реанимации 4-й городской больницы Днепра, результаты анализов матери ребенка свидетельствуют, что себе женщина уколола снотворное. По осторожным прогнозам медиков, она выживет.

"Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту — на простые вопросы отвечает да или нет. По своему химическому составу — это снотворное вещество", — рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений КНП "Городская клиническая больница №4".

В отличие от матери малыш, несмотря на все усилия медиков, умер от острого отравления лекарственными препаратами. Какими именно, в полиции не озвучивают до завершения экспертиз. Есть неофициальная информация, что это лекарство, которое продается только по рецепту. Однако, как оказалось, женщина работала фармацевтом, и имела доступ ко всем препаратам.

Почему пыталась убить себя и маленького сына — следователи пока молчат.

О смерти ребенка медики больницы сообщили правоохранителям, после чего полиция Днепра открыла уголовное производство по факту убийства годовалого мальчика (по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Матери Никиты, когда она выйдет из больницы, грозит 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

viber
новости Днепра самоубийство убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому"Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому" День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангелаДень Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложениеГороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Нельзя купить квартиру и открыть счет в банке: в Украине устроят тотальную проверку доходовНельзя купить квартиру и открыть счет в банке: в Украине устроят тотальную проверку доходов

Последние новости

10:27

Как правильно выбрать подсолнечное масло и отличить фальсификат - советы экспертов

10:06

Мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре Видео

09:26

"Из Пентагона торчал хвост самолета": офицер ВМС США поделился воспоминаниями о трагедии 9/11 Фото

08:55

Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: украинская армия несет потери

08:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красоты Фото Видео

Реклама
08:21

COVID-больных все больше: за сутки в Украине выявили 3 869 инфицированных Видео

08:15

В России взорвался газ в жилом доме: погибли три человека, в том числе ребенок

07:45

Фестиваль безумия восьмой год подряд: как нынешний Крым иллюстрирует обыденность зла мнение

07:28

Газовый шантаж и удар по Европе: в Украине предупредили об опасности и сценарии Москвы по СП-2 Видео

07:27

О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда Видео

07:26

"Плохая сделка": в Госдепе США продолжат борьбу с Северным потоком-2 как с политическим проектом РФ Видео

06:30

До СССР-2 еще далеко: почему на самом деле встречались Путин и Лукашенко мнение

05:28

Россия поглощает Беларусь, но Лукашенко не сдается: Кулеба раскрыл план сопротивления Путину Видео

05:02

Соня Таюрская топлес засветила грудь на провокационном фото

04:46

Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания

04:24

Спастись от COVID-19: Комаровский дал простой совет и предупредил о "суперраспространителе" Видео

03:50

После 6-ти вечера есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры

03:33

Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события Видео

03:15

Зима нагрянет в октябре: украинцев предупредили о первом снеге и резком похолодании Видео

02:37

Диетолог ответила, могут ли продукты продлить жизнь

Реклама
02:15

Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья

01:55

21 миллион евро на презервативы: власти Франции будут задаривать девушек бесплатными контрацептивами

01:34

"Самая эффективная реклама": грузинский политик разместил предвыборную агитацию на пикантном сайте

01:15

Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

00:51

Во время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политолог

00:19

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

00:04

Мама наругала за невыученный урок: под Киевом 8-летний мальчик сбежал из дома Видео

10 сентября, пятница
23:54

Венедиктова назвала дату наказания виновных в трагедии с МН17 на Донбассе Видео

23:40

Мощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по Донбассу

22:50

США не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

22:40

Скончался известный украинский футболист: ему было 27 лет

22:23

Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома Видео

21:59

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

21:30

Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

21:29

"Украинцы нам братский народ": Лавров заявил о готовности России возобновить отношения с Украиной

21:13

С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео Видео

19:51

Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Видео

19:35

"Скоро число инфицированных коронавирусом украинцев будет 10 тысяч в сутки": иммунолог дал прогноз Видео

19:25

Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски мнение

19:20

Без очередей и задержек на границе: на Закарпатье запустят электронную систему пропуска в ЕС Видео

Реклама
19:18

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

19:03

Четыре признака тромбов: на что срочно обратить внимание Видео

18:59

"Иисус-Plaza": киевлян удивили новым жилым комплексом, где между небоскребов стоит храм

18:54

ДТП под Киевом: наехавшая на ребенка пообещала пострадавшей новые кроссовки и исчезла Видео

18:47

Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

18:37

Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни Видео

18:33

"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа" Видео

18:03

Что нужно кушать, чтобы "омолодить" организм - ответ специалиста

17:55

То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг Видео

17:50

Экологическая модернизация: на меткомбинате Ильича достроили установки за $20 миллионов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять