Стало известно от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт

Мать собственноручно уколола сыну смертельный препарат / Фото pixabay.com

Появились подробности о трагедии в Днепре, в которой скончался малыш от рук собственной матери, сделавшей ему смертельный укол.

Предварительно медики выяснили, что женщина вколола себе и маленькому сыну снотворное.

Как сообщает ТСН, на данный момент женщина находится в реанимации 4 городской больницы. Анализы химического состава препарата показали, что она уколола себе снотворное.

При этом некоторые СМИ пишут, что горе-мать использовала рецептурное лекарство.

Медики особо о состоянии матери-фармацевта не рассказывают, однако считают, что жить она будет. Она уже отвечает на простые вопросы.

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"Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту - на простые вопросы отвечает да или нет", - рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений КНП "Городская клиническая больница №4".

Однако в точности узнать, что именно уколола горе-мать собственному малышу можно будет после завершения всех экспертиз.

За содеянное женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, и женщину, и ребенка в квартире на полу без сознания нашла бабушка. Предварительно известно, что она живет отдельно, и пришла наведать дочку и внука. Рядом с бездыханными телами лежали шприцы и ампулы из-под лекарственных препаратов. А также предсмертная записка, точное содержание которой в полиции пока не разглашают. Ребенок, которому не исполнилось и двух лет, скончался.

Также ранее в городе Каменское Днепропетровской области отец собственными руками убил своего сына. Между мужчинами вспыхнула ссора. В результате, не справившись с эмоциями, отец несколько раз ударил сына.