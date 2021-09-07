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Убил и ушел в другую комнату: в Днепре отец до смерти избил собственного сына

7 сентября 2021, 17:05
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Мужчина может сесть за решетку на 10 лет.

Отец избил сына / НПУ

Дикое убийство в Каменском Днепропетровской области. Отец собственными руками убил своего сына.

Как сообщили в Нацполиции области, убийцу уже задержали.

Оказалось, что 5 сентября около 18:00 между мужчинами вспыхнула ссора. В результате, не справившись с эмоциями, отец несколько раз ударил сына.

После избиения мужчина со спокойной душой ушел в другую комнату. А мать жертвы обнаружила тело своего 36-летнего сына уже без признаков жизни.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменского окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении полиции.

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Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове учителя спасли девочку от ее же матери. Пятиклассница не появлялась на уроках и не выходила на связь. Педагоги направились к ней домой и выяснили, что мать не выпускала дочку из квартиры целых три месяца.

Также ранее беременная киевлянка убила свою мать и, испугавшись осуждения близких, закопала ее труп во дворе. Копы нашли сильно разложенное тело.

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