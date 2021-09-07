Убил и ушел в другую комнату: в Днепре отец до смерти избил собственного сына

Отец избил сына / НПУ

Дикое убийство в Каменском Днепропетровской области. Отец собственными руками убил своего сына.

Как сообщили в Нацполиции области, убийцу уже задержали.

Оказалось, что 5 сентября около 18:00 между мужчинами вспыхнула ссора. В результате, не справившись с эмоциями, отец несколько раз ударил сына.

После избиения мужчина со спокойной душой ушел в другую комнату. А мать жертвы обнаружила тело своего 36-летнего сына уже без признаков жизни.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменского окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении полиции.

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Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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