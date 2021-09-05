Просидела взаперти 3 месяца: в Харькове от собственной матери спасли школьницу

Мать не выпускала дочку из дома / newsroom.kh.ua

Дикий случай в Харькове. Там мать 3 месяца не выпускала из квартиры собственную дочь. Тревогу забили педагоги школы, в которой так и не появилась девочка. Более того, они не смогли связаться ни с ребенком, ни с мамой.

Как пишет Newsroom, подросток не прошла обязательный медосмотр перед учебным годом и не пришла на встречу с учителем.

Не получив ответа, педагоги пришли к девочке прямо домой. Однако им никто не открыл дверь. При этом, соседи также отказались рассказать, что происходит на самом деле.

После этого учителя вызвали соцработников и полицию и связались с бабушкой и отцом ребенка.

Оказалось, что у матери бедной школьницы случился рецидив психического заболевания и она попросту перестала выпускать дочь из дома.

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Родственники неоднократно обращались в соответствующие службы и даже подали в суд, чтобы сменить место жительства ребенка. Но пока это было безрезультатно.

К счастью, школьницу удалось освободить. Она была в стрессовом состоянии. Мать девочки забрали в психиатрическую больницу, а ребенок пока живет с родственниками.

Напомним, ранее боевики "Талибана" в Афганистане прямо на глазах у детей застрелили женщину-полицейского. Она была на восьмом месяце беременности.

Предполагается, что убийство совершили талибы. Однако они уверяют, что не причастны к этому и заверили, что сами расследуют инцидент.