На Полтавщине двухлетние двойняшки так "лечились от гипертонии", что попали в больницу

Дети наглотались таблеток / volynnews.com

Ужасный случай в Полтавской области. Две маленькие девочки госпитализированы в больницу. Предполагается, что они наглотались таблеток от гипертонии.

Как сообщили в главке полиции региона, инцидент произошел в Миргородском районе утром в понедельник, 30 августа. В больнице оказались двухлетние девочки с подозрением на отравление таблетками.

Копы предполагают, что дети нашли таблетки от гипертонии в маминой сумке и съели несколько штук. В частности, мать увидела возле них полупустую блистерную упаковку от лекарства.

Обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи лекарственных препаратов детям до 14 лет. Соответствующий закон поддержал 342 депутат. К такому решению правительство пришло из-за того, что среди подростков случается много смертей и суицидов именно от медпрепаратов, которые доступны им в свободном режиме.

Также ранее в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились таблетками, одна из них умерла, другая - попала в больнице. Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. Одну из них не удалось спасти.