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Парламент запретил продажу медикаментов детям

15 июля 2021, 22:00
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Депутаты запретили продажу лекарств детям до 14 лет.

Аптека
Аптеки не будут продавать лекарства детям / УНИАН

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи лекарственных препаратов детям до 14 лет. Соотвествующий закон поддержал 342 депутат.

Об этом говорится на сайте парламента.

Таким образом, в стране будет запрещено отпуск лекарств, в том числе через Интернет, малолетним лицам. Доставку препаратов детям также поставили под табу.

"Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст", - говорится в законе.

Продажа лекарств детям будет возможна только при предъявлении документа, с указанием его возраста. Если документального подтверждения того, что покупатель достиг 14 лет и выше не будет, отпуск лекарств невозможен.

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Данный закон в Украине вводят с целью уменьшения числа суицидов среди детей, которые зачастую случаются именно от передозировки и отравления лекарствами.

Аптеки продают препараты без рецепта и в открытом доступе. В связи с этим, считают эксперты, в мире фиксируют более 60% самоубийств подобного типа.

Что будет при нарушении закона:

  • За продажу и доставку лекарств детям, даже через Интернет, документом предусмотрен штраф - 6800 - 13 600 тыс. грн.
  • За повторное нарушение в течение года - максимальная сумма санкций удваивается и составляет 23 800 тыс. грн.

Напомним, в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились таблетками, одна из них умерла, другая - попала в больнице. Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. Одну из них не удалось спасти.

Затем их "челлендж" поддержали школьницы из Умани.

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