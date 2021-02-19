Эксперименты детей со смертью: эксперты назвали "дикий" прокол полиции

Полиция назвала название таблеток, которые стали причиной трагедии, что повлекло новые отравления.
В Украине никаких возрастных ограничений по продаже лекарственных средств, в том числе детям, нет. Однако, есть протокол провизора, а еще этический кодекс фармацевта.
После серии трагических случаев отравления лекарствами у детей, в Гослекслужбе обещают изучить зарубежный опыт и что-то делать с бесконтрольной продажей медикаментов детям, сообщает ТСН.
"Мы видим комплексно не только возрастное ограничение. Возможно по количеству, по перечню, по определенным группам препаратов", — сообщила директор департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Гослекслужбы Елена Речкина.
В свою очередь специалисты предупреждают, что волна отравлений лекарствами пошла, в том числе, потому, что после инцидента в Боярке полиция распространила название таблеток, которые стали причиной трагедии, пишет УНИАН.
"После этого еще две девочки в Умани наглотались тех же таблеток", - обращает внимание юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.
По ее словам, это вирусный эффект, о котором давно знают психологи: "Если озвучивать название препаратов в контексте суицида, люди с ранимой психикой на это отреагируют".
Читайте такжеПоявились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджаВ свою очередь детский и семейный психолог Светлана Ройз отмечает, что чем подробнее, активнее, "насыщенней" будет подаваться информация о трагедиях, тем больше это может провоцировать подобное поведение. Причем наиболее уязвима именно та возрастная категория, которая описывается в новостях. "Нельзя делать информацию о риске, самоубийствах - "вкусной"", - подчеркивает она.
С этим мнением согласен глава комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины, собственник детективного агентства "Бюро Рысь" Руслан Болгов: "Ни в коем случае нельзя рассказывая о суициде, особенно с использованием отравляющих веществ, озвучивая их название, да еще и дозировку. Это категорически неприемлемо. Это был дичайший непрофессионализм со стороны Нацполиции".
Отравление подростков в Боярке:
- В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились таблетками, одна из них умерла, другая - находится в больнице.
- Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.
- Одну из них не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.