Эксперименты детей со смертью: эксперты назвали "дикий" прокол полиции

В ситуации с отравлением детей таблетками полицейские сработали непрофессионально, считают эксперты / УНИАН

В Украине никаких возрастных ограничений по продаже лекарственных средств, в том числе детям, нет. Однако, есть протокол провизора, а еще этический кодекс фармацевта.

После серии трагических случаев отравления лекарствами у детей, в Гослекслужбе обещают изучить зарубежный опыт и что-то делать с бесконтрольной продажей медикаментов детям, сообщает ТСН.

"Мы видим комплексно не только возрастное ограничение. Возможно по количеству, по перечню, по определенным группам препаратов", — сообщила директор департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Гослекслужбы Елена Речкина.

В свою очередь специалисты предупреждают, что волна отравлений лекарствами пошла, в том числе, потому, что после инцидента в Боярке полиция распространила название таблеток, которые стали причиной трагедии, пишет УНИАН.

"После этого еще две девочки в Умани наглотались тех же таблеток", - обращает внимание юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.

По ее словам, это вирусный эффект, о котором давно знают психологи: "Если озвучивать название препаратов в контексте суицида, люди с ранимой психикой на это отреагируют".

Читайте такжеПоявились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджаВ свою очередь детский и семейный психолог Светлана Ройз отмечает, что чем подробнее, активнее, "насыщенней" будет подаваться информация о трагедиях, тем больше это может провоцировать подобное поведение. Причем наиболее уязвима именно та возрастная категория, которая описывается в новостях. "Нельзя делать информацию о риске, самоубийствах - "вкусной"", - подчеркивает она.

С этим мнением согласен глава комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины, собственник детективного агентства "Бюро Рысь" Руслан Болгов: "Ни в коем случае нельзя рассказывая о суициде, особенно с использованием отравляющих веществ, озвучивая их название, да еще и дозировку. Это категорически неприемлемо. Это был дичайший непрофессионализм со стороны Нацполиции".

Отравление подростков в Боярке: