"На глазах у детей": талибы по-зверски убили беременную женщину

Бена Негара была на восьмом месяце беременности / ВВС

Боевики "Талибана" в Афганистане прямо на глазах у детей застрелили женщину-полицейского. Она была на восьмом месяце беременности.

Как сообщает ВВС, считается, что убийство совершили талибы. Однако они уверяют, что не причастны к этому и заверили, что сами расследуют инцидент.

Женщину звали Бена Негара. Ее убили в собственном доме на глазах у мужа и детей. Трагедия случилась в центре афганской провинции Гор - городе Фирозко.

Представитель "Талибана" Забиулла Моджахед утверждает, что они уведомлены об инциленте, но подчеркнул, что талибы не убивали женщину.

Известно, что Негара работала в местной тюрьме.

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Родственники рассказали, что к ее дому в субботу, 4 сентября, прибыли трое вооруженных людей и обыскали жилище. Затем они связали членов семьи и убили женщину. При этом, они разговаривали на арабском.

Напомним, ранее в Афганистане талибы зверски убили мать четырех детей - боевики требовали, чтобы женщина готовила им еду. Но она не смогла выполнить их приказ из-за отсутствия денег.

Также ранее 26 августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.