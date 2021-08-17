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Талибы зверски забили женщину до смерти на глазах у ее детей

17 августа 2021, 21:30

Когда группировка пришла в семью четвертый раз, они повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей.

Талибы убили женщину из-за отсутствия денег

В Афганистане талибы зверски убили мать четырех детей - боевики требовали, чтобы женщина готовила им еду, но она не смогла выполнить их приказ из-за отсутствия денег, сообщает телеканал CNN во вторник, 17 августа.

Как рассказала дочь убитой женщины, талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. В свою очередь женщина пыталась объяснить им, что у нее нет денег и возможностей выполнить приказ. Дочь женщины говорит, что ее мать знала, что талибы придут снова.

Наконец, когда группировка пришла в семью четвертый раз, они повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей.

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"Моя мать потеряла сознание, и они продолжили бить ее своими АК-47", — говорит дочь.

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Во время избиения ее матери девушка просила боевиков остановиться. Однако когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

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Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.

По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

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